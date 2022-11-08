在埃及举行的联合国气候变化峰会（COP27）上，各国领导人分享其国家因气候灾害而造成的破坏，他们将继续讨论减排以及应对全球变暖的方法。





研究表明，约30%的温室气体排放是由使用柴油发动机造成的，采矿车辆和柴油发电机占比较大。目前，澳大利亚纯柴油发电机市场价值估计约为7.65亿元。





与现有的柴油发动机相比，由新南威尔士大学机械与制造工程学院的Shawn Kook教授领导的团队开发的氢气-柴油直喷双燃料系统发动机可以使用90%的氢气作为燃料运行，二氧化碳排放量减少了85%以上。在可再生能源和清洁能源逐步替换排放较高的传统能源的转型过程中，这类研发可能是较快速减排的好方法。





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参与这项研究的新南威尔士大学机械工程专业的博士研究生Xinyu Liu表示，运输、农业和采矿业的卡车和动力设备中使用的任何柴油发动机最终都可以在短短几个月内改装成新的氢气-柴油直喷双燃料系统。绿色氢气是利用风能和太阳能等清洁可再生能源生产的，比柴油更环保。





Kook教授说：“这项新技术大大减少了现有柴油发动机的二氧化碳排放，因此它可以在使我们在减排方面发挥很大作用，特别是在澳大利亚，我们所有的采矿、农业和其他广泛使用柴油发动机的重工业领域。”





博士研究生Xinyu Liu表示，与目前的火花塞纯氢气发动机相比，氢气-柴油直喷双燃料系统发动机的热效率更高，而且可以在重载的情况下使用，同时，用户有更灵活的燃料选择。但他说，储存高浓度氢气是目前面临的一个挑战。





他说：“目前最大的一个问题是储存高密度氢气。因为氢气很轻、密度很低，现在很多的储存都是以气态形式储存，储存容器的体积就非常大。”





研究小组希望能够在未来12至24个月内实现新系统的商业化，并渴望与潜在的投资者进行磋商。





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LISTEN TO 澳洲科学家研发双燃料发动机以90%的氢气为燃料运行 SBS Chinese 08/11/2022 06:49 Play



