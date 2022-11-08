【正在行动】“公司被指因官司存信用问题” 您遭遇过哪些花式骗局？

澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）警告称，澳大利亚民众今年（2022年）可能会因诈骗而损失约40亿澳元，几乎是去年因诈骗损失金额的两倍。根据早些时候的数据，澳大利亚人2021年因诈骗遭受的损失是2020年的2倍以上。





SBS普通话《正在行动》节目听友史先生表示，几年前，银行通知他，因他的公司有官司，公司信用有问题，无法批贷款。史先生联系了澳大利亚证券投资委员会（ASIC），该机构并未查到其公司有任何官司信息，但有一家名字非常接近的公司有官司。最终，史先生让责任方取消了对其公司的错误记录，并通过维多利亚民事和行政仲裁庭（VCAT）拿回了先行支付的律师费用。



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在另外一个涉嫌诈骗的案例中，史先生出售闲置物品时，一位“买家”声称通过Paypal进行两次付款“以确认转账支付正常”。在收到Paypal的邮件后，“买家”要求卖家把“多转的钱”退回到一个银行账号。之后，史先生查看了自己的Paypal账号，其中并无任何款项。他认为这是一种诈骗。





听友陈先生也表示，通过Facebook Marketplace、Gumtree等平台买卖东西并通过Paypal交易时，遭遇诈骗的可能性较大；民众要警惕主动寻求通过邮件联系交易的情况。





史先生提醒道：“（我们）不要把自己的地址、出生年月轻易地告诉别人。”



澳大利亚民众受骗的5大趋势

有些骗局是常年存在的。在Scamwatch的名单上名列前茅的是投资骗局、约会和恋爱骗局、虚假账单、远程访问骗局（说服你允许访问你的电脑或电话），以及威胁或勒索。





1. 勒索软件和恶意软件





由于反恶意软件保护的应用，这种类型的骗局一直在减弱。但在2021年，它又大幅增长，报告的损失比2020年增加了1482%。





这主要是由于2020年的数字比2019年低得多，但考虑到这种骗局可以很容易传播，每个勒索软件诈骗案例的损失约21704澳元，这仍然令人担忧。





这些诈骗情形中，诈骗者通常在你的电脑或手机上安装恶意软件，使文件无法访问或锁定设备。具体做法是发送虚假的电子邮件、短信或语音邮件，其中包含一个诱人的信息，引导你点击一个链接，当你打开该链接时会自动安装恶意软件。然后诈骗者要求付款以“解锁”系统。





促成勒索软件诈骗重新抬头的是Flubot骗局，数以万计使用安卓手机的澳大利亚人收到关于未接电话或快递的诈骗短信。该恶意软件可以获取银行信息，并利用联系人名单传播到其他设备。





2. 金字塔计划/传销





金字塔计划承诺你通过招募他人加入该计划而发财。虽然这种招募也是多级营销（也称为推荐销售计划）的一个特点，但在非法金字塔计划中，经济回报完全或在很大程度上依赖于说服其他人加入。





2021年，报告的金字塔计划损失比2020年高出368%。这与恶意软件一样，是由于2020年的损失异常的低。但是，尽管报告的案件总数相当低（不到500起），这些报告中涉及人们因该计划而遭受损失的百分比是最高的之一（44%），平均损失为6239澳元。





这表明金字塔计划骗局对一些人来说仍然相当诱人。







3. 身份盗窃





身份盗窃——利用你的个人信息从你或别人那里偷钱——是最具挑战性的骗局之一。它可能涉及从你自己的账户中偷钱，或使用你的身份进行信贷购买，然后你必须解开这些问题。





这是一个真正的增长领域。2021年有22354份身份盗窃报告，而2020年为20939份。虽然这些案件中只有951起（约4%）报告了诈骗损失，但平均损失增加了一倍多，达到约10683澳元。总损失10159930澳元，比2020年高出230%。





4. 投资骗局





投资骗局以股票交易和加密货币机会的巨大利润承诺来诱惑受害者。2021年，4068名澳大利亚人报告在此类骗局中损失超过1.77亿澳元——平均损失约为45350澳元。





虽然投资骗局有很多种类，但Scamwatch报告列举了三种主要类型。加密货币诈骗占报告损失的9900万澳元。出售假的高收益公司或政府债券的行为占1600万澳元。庞氏骗局，通过用新受害者的钱支付红利来制造投资成功的假象，占800万澳元。





庞氏骗局以查尔斯·庞氏（Charles Ponzi）命名，他在20世纪20年代承诺在45天内将人们的钱翻倍。在2021年，一个名为Hope Business的应用程序承诺，民众只需将钱存入账户即可获得意外的回报。





有趣的是，消费者监督机构的报告称，男性成为投资骗局受害者的可能性几乎是女性受害者的两倍，报告的损失也是女性受害者的两倍。



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5. 网络钓鱼诈骗





与身份盗窃密切相关的网络钓鱼诈骗，是2021年报告最多的骗局——有71308起，而2020年为44079起，2019年为25168起。





这些骗局通常是寻求获得我们的各种服务的凭证（密码），包括电子邮件、网上银行和政府服务，如MyGov。





仅有861起案件报告了直接的经济损失，这表明这是一个民众最熟悉的骗局。我们都收到过电子邮件或短信，要求我们确认我们的详细信息，或点击一个链接来收听一个语音邮件或接收一个包裹。





即便如此，据报道，2021年网络钓鱼诈骗共造成430万澳元的损失，比2020年高出156%。平均损失略高于5000澳元。





如何避免被诈骗？





如果某件事看起来好得不像真的，那么它可能真的就是诈骗。如果有任何迹象表明你可能被骗了，最好的建议是停下来想想。





如果有人要求你转移资金、支付意外款项或向某人发送个人信息，请不要这么做。





如果你被要求提供信息或采取一些行动，请使用你已经拥有的号码（银行对账单、信用卡等）与相关组织联系，或自己寻找号码。





在节目中，听友们还就冒充领事馆人员以及快递公司的诈骗电话、冒充地方市政府工作人员的登门拜访、网络购物骗局等分享了经历和看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】“公司被指因官司存信用问题” 您遭遇过哪些花式骗局？ SBS Chinese 08/11/2022 29:18 Play





时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。



