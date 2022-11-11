病例数再度激增 昆州已重启新冠限制规定 其它州是否会跟进此举？

要点： 昆州正在实施新的COVID-19限制措施；

其它州和领地的病例数也在增加；

一些卫生专业人员呼吁各州和领地效仿昆州重启限制措施。

随着昆州第四轮新冠疫情的暴发，该州居民已被当局建议佩戴口罩。





在过去的一周里，昆州新冠住院病例数增加了一倍多，达到205例；而自10月初以来，该州已有73例与新冠有关的死亡，并记录了21761个新病例。





自上周末以来，随着席卷欧洲和美国的BQ.1变种在布里斯班北部和黄金海岸的蔓延，病例数量有所上升。





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州长帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）周四宣布该州病毒警报级别将从绿色提高至黄色，这意味着当人们无法保持社交距离时，建议在室内环境、医疗机构以及老年人或弱势群体周围佩戴口罩。





“我们认为此前预测会出现的第四轮疫情目前已经到来，但任何人都不应该惊慌失措，”她周四在议会发言时表示。





“我们已经与这种病毒相处了很长时间，昆士兰人知道该怎么做。”





当局建议如果家中有人感染COVID-19，民众应该每两天进行一次快速抗原检测（RAT）。





当前疫情预计将在四到六周内达到高峰，当局表示希望本轮疫情是“短暂而尖锐的”，最糟糕的情况将在圣诞节前过去。





昆州的新冠疫苗接种率仍为91.5%，卫生部长达斯（Yvette D'Ath）敦促人们预约加强针接种，以更好地保护自己免受感染。





她对议会说：“我们知道，对付这种病毒的一些最佳保护来自确保我们的加强针接种处于最新状态。”





另外，昆州的弱势群体也可能有资格在接种疫苗的同时获得COVID-19抗病毒药物。





达斯说：“这提供了针对该病毒的重要保护，并能最好地预防严重疾病。”



“昆士兰人一次又一次地经受考验，每一次，我们都取得了胜利。我相信这一次也不例外。”





该州首席卫生官约翰·杰拉德（John Gerrard）博士表示，新一轮疫情的暴发在预料之中，希望在四到六周内达到高峰。





他对记者说：“我们预计这种中型规模的疫情会持续几个月甚至更长时间。”





“我们非常有信心，本轮疫情的高峰将在圣诞节前出现；（但）那不是疫情的结束，而仅是疫情的高峰。”





“这种特殊疫情的形态很难预测……最近的海外经验表明，由于社区中存在较强免疫力，这些疫情可能会短暂而尖锐，我们希望这次疫情也是如此。”





上个月，该州议会撤销了首席卫生官下令关闭州边境、封城以及强制公众接种疫苗的权力。





但杰拉德博士在接下来的12个月内仍然可以合法地命令感染者进行隔离，限制密切接触者的行动，并强制要求民众在卫生机构当中佩戴口罩及出示疫苗证明。



其它州会重启限制措施吗？

南澳大学生物统计学和流行病学主席埃斯特曼（Adrian Esterman）教授说，“这不仅仅是昆士兰的问题”。





他说：“我们看到一轮新疫情正在全国范围内暴发。”





“截至上周，澳大利亚的有效基本传染数为1.11，这意味着病例数在23天内会翻一番——正好赶上圣诞节。”



埃斯特曼教授说，其他州与领地应该效仿昆州，重新实施限制措施。





他说：“澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）正面临越来越大的压力，要求允许弱势人群接种第五剂疫苗。”





“现在其他州和领地有责任跟随昆州的步伐，提升他们的健康建议，并在必要时重新实施一些公共卫生措施，比如建议民众佩戴口罩。”





“当然，在公共交通工具上强制要求佩戴口罩并不难。”





维州卫生部周四在推特上发布了一段视频，称该州正在进入新一轮新冠疫情。



在视频中，维州首席卫生官萨顿（Brett Sutton）说“如果没有感染新冠病毒，就不会传播新冠病毒”，敦促民众做好自我保护措施，防止被感染。





新州政府也警告民众，新冠病例数正在上升。该州卫生部本周在推特上发布了一段视频，警告该州的主要流行毒株正在发生变化。





新州首席卫生官钱特（Kerry Chant）说：“我们相信未来几周新冠病例将会增加。”





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