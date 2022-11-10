【观点】RBA坚持小幅加息，市场筑底可能不远了？

对不少投资者来说，11月的第一周可能是第四季度最重要的一周之一。澳联储、美联储和英国央行的议息会议都在这一周发生，而对于身在澳大利亚的各位来说，墨尔本赛马节当天澳大利亚储备银行（RBA）宣布的加息决定是最为重要的。





虽然此前澳大利亚CPI上升幅度超过预期，引发了不少担心RBA重新加大加息幅度的恐慌心理，但最终RBA还是上调官方利率25个基点至2.85%，可谓四平八稳，无惊无险。市场反应也一如预期，澳股大盘ASX 200指数在当天延续涨势，加息消息公布后进一步拉高，在收盘时上涨1.7%，至6976.9点，达到7周以来的高位。



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随后，美联储在当地时间11月2日举行的议息会议上加息75个基点之后，联储主席讲话依然显得非常“鹰派”，强调美国的通胀依然过高，加息的效果没有如期显现，并暗示美联储因此还会继续加息，其最终的利率水平可能会比此前不少人预期的更高。在这样的消息传出后，美股再次下跌，并拖累澳大利亚股市在第二天出现下滑。





但有意思的是，当市场逐渐消化了美联储的加息信息之后，澳大利亚股市在进入11月第二周后再次逐渐爬升，并又一次回到了7000点以上。更有意思的是，虽然澳大利亚加息力度显然弱于美国，但澳元汇率却屡次在0.64以上站稳，难以再次下跌。





事实上，在过去的几周之内，只要澳联储、美联储这些央行哪怕有一丝丝温和、甚至只是不那么强硬的政策暗示，市场都会当作一个“好消息”来解读。每次股市大跌之后，引发的反弹时间和力度也开始显得越来越大。从这种种迹象来看，市场对于各国央行在明年初开始暂停加息的预期非常高。





就拿澳大利亚来看，此前公布的三季度通胀数据（7.3%）出人意料的强劲。但显然，RBA对通胀的走高有一定预期，在最新的文件中给出的“指导”通胀率峰值是8%。但更重要的是，RBA认为：由于全球供应问题正在得到解决，近期部分大宗商品价格出现下跌、需求增长也在放缓，预计明年通胀将下降。RBA的核心预测是，2023年通胀增幅将在4.75%左右，2024年将略高于3%。





因此，澳联储主席菲利浦·洛伊（Philip Lowe）一再强调，将继续采取更缓慢而稳定的货币紧缩方式，并且指出，加息对经济和消费的影响存在滞后性，而且外部加诸于通胀的压力总体正在减少，因此，央行并不会为了一次数据的高企就改变制定的货币政策策略。





虽然美国面临的通胀问题更加严重，使得美联储加息的力度更大，但显然美联储也会考虑外部通胀压力减少和加息传导迟滞的因素。因此，随着年关将近，金融市场的压力却正在被释放和稀释，尤其是股市这样往往走在实体经济前面的市场。





笔者判断，如果未来各主要经济体的通胀开始有放缓迹象，尤其是到了明年初各国的劳动力市场紧张问题也出现缓解的话，就将是央行开始停止加息的时候，这也往往是金融市场和资产价格筑底反弹的时间点。一般来说，股市等流动性更好的资产价格反映会更快，而房产价格这一类流动性差，反映更加迟滞的市场价格谷底可能会来得更晚一点。



