吸引力分析：为什么这么多人移居昆士兰州？

要点 人口普查数据显示，从其它州和领地迁移到昆州的人比迁到全澳其它地方的都要多；

逾10.75万人从其它州和领地搬到了昆州；

数据还显示，大量的澳人搬离新州。

澳大利亚人口普查数据显示，在截至2021年的五年里，跨州移居昆州的人比迁往其它任何州或领地的都要多。





在这五年里，这个阳光之州从澳大利亚国内移民中获得的净增人口数超过了塔州和首都领地，后两者是另外两个从国内移民中获得人口增长的地方。





州际移民给昆州带来的人口增长数为10.75万人，为首都领地（增1.06万人）的10倍以上。塔州因州际移民增加的人口超过1.53万人。





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昆士兰大学（University of Queensland）人口统计学家奥德·柏纳德（Aude Bernard）表示，澳大利亚境内人口向昆州迁移并非新的趋势。





她说：“自20世纪70年代以来，可能在那之前昆州就一直是澳大利亚的主要（移居）目的地。所以，现在只是加剧了这一趋势。”



Interstate migration of people in Australia 2016-2021. Credit: Source: SBS News / Census 2021, ABS 柏纳德表示，经济负担能力、天气和生活方式等因素是吸引那些迁往昆州的人的主要因素。





“我认为还有一个变化，就是人们真正意识到布里斯班是一个综合考虑都可行的目的地，它有强劲的经济，”她说，“有很多活动和服务，人们可以在其中工作，而远程办公显然在某种程度上让这变得更加容易。”



机遇和生活方式

自由摄影师马修·潘（Matthew Poon）和家人去年8月从珀斯搬到布里斯班，他们很喜欢这种改变。





移居的主要原因是他的妻子伊利欧娜·奎克（Illiona Quek）希望在金融业工作中接受新的挑战。



Illiona Quek and Matthew Poon moved their family to Brisbane from Perth in 2021. Source: Supplied / Matthew Poon 马修说：“她在寻找机会发展她的事业，而在珀斯没有太多的选择。布里斯班、悉尼和墨尔本有更多的机会。”





最终，他们更喜欢布里斯班。于是伊利欧娜搭乘飞机去见潜在的雇主，然后得到了三个颇有吸引力的工作的机会。





伊利欧娜最终接受了投资经理这一职位，像她一样新搬到昆州的还有许多人。





她说：“一半的员工几乎都来自悉尼或墨尔本，他们都是在新冠疫情期间搬到这里的。”



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其它吸引力

马修一家人很享受昆州的生活。





他们在布里斯班内区的一个地区购买了一套公寓，两个孩子在附近的学校上学。





马修表示，虽然他们的房子可能比在珀斯买同样的房子要贵一些，但这比选择搬到墨尔本或悉尼所要支付的房价要便宜。





他说，布里斯班的便利设施比珀斯好得多，特别是公共交通网络和当地政府设施，如儿童游乐场所。





马修说：“与珀斯相比，布里斯班家的附近有更多的事情可以做，有更多的活动可以参加。”





他喜欢在冬天的昆州可以穿着短裤，他补充说女儿们也在体验着新生活的种种好处。





他说，昆州当地的热带气候让孩子们没有再患湿疹，原来她们在西澳州的时候深受其扰。





作为一名自由摄影师，马修在珀斯已经建立了人脉和名声。他表示，在新地方重新开始之后，最近几个月他的工作有所起色。





在这段适应期，他承担了更多的育儿和家庭责任。





这家人还没有决定将在布里斯班居住多久。





对马修夫妇来说，虽然回到珀斯离马修的大家庭更为接近的想法一直存在，但布里斯班将举办2032年奥运会，留下来迎接的前景也很有吸引力。



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他们为什么搬离新州？

州际净移民数据还凸显了许多移居昆州的人来自何地。





从新州迁移出去的人数超过10.22万人。





社会研究和数据分析公司McCrindle社会研究员阿什利·菲尔（Ashley Fell）说，新州的住房负担能力、交通拥堵和基础设施瓶颈等问题导致人们离开该州。





她说：“新州的交通拥堵和等待时间相当长，悉尼的房价有时是平均年收入的14倍，所以有很多原因促使人们搬离新州。”





北领地、维州、西澳州和南澳州都经历了州际人口净流失的情况，最高的流失了1.34万人，最低的流失了1600人。





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