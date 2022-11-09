生活成本上涨：这位澳洲母亲在超市结账时遭遇的尴尬和善意

要点 当摩尔购买日常基本用品还差35澳元时，一位好心的陌生人主动为她支付这一差额；

随着生活成本的持续上涨，摩尔几个月来一直在努力维持生计；

随着物价上涨和越来越多的人需要支持，慈善机构面临越来越大的压力。

51岁的丽贝卡·摩尔（Rebecca Moore）周日在当地的Woolworths超市购物时，发现自己没有足够的钱去支付购物车里的所有用品。





“我拿出了一些卫生纸、麦片和其它东西，” 摩尔告诉SBS新闻。她居住在Corowa，是一位单身母亲，育有两个孩子。





在她旁边的一位女士注意到她的举动，主动提出帮助她支付。





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摩尔说：“她想为我支付这些生活用品的费用，我说‘我不能让你为这些用品付钱，但如果你能帮我付所差的金额，那就太好了。’随后她帮我付了这35澳元。”





“真是难以相信，我被这位女士的善举深深打动了。”





“我哭了，收银台后面的女士也哭了。”





“有人为我这么做，感到很美好。”





摩尔女士说，几个月来她一直在为生计而挣扎，但这是她第一次在超市结账时无法支付所有的费用。





“我的冰箱里以前装满了食品杂货，现在孩子们不在的时候，我午餐和晚餐有时只是吃米脆饼，这真的不夸张，”她说。



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根据慈善机构史密斯家族（Smith Family）的一项新调查，生活成本的上升也会增加弱势儿童群体面临的教育挑战。





该调查发现，62%的父母和照顾者发现今年更难负担孩子上学所需的所有用品，38.1%的人表示对孩子今年上学感到困难或非常困难。





摩尔女士告诉SBS新闻，她试图保护她的孩子免受经济困境的影响。





“我一点也没有让他们知道我们在挣扎……他们只有11岁和14岁，还小。”





“还好当时在收银台的时候他们没有和我一起，那样会更糟糕……我不想让他们看到这些，他们不知道所发生的事情。”





摩尔推迟了家庭假期计划，安排孩子搭乘公共汽车而不是她开车送去上学，并向Centrelink寻求额外支持……她做了这一切，希望能够维持家庭开销。





她表示：“生活成本失控了，简直疯了。”





“我们曾经被认为是幸运的国家，但现在，你知道，利率一直在上升、上升。”



慈善机构面临更大压力

饥饿救济慈善机构澳大利亚食品银行（Foodbank Australia）表示，需要援助的人数不断增加，加上物价不断上涨，这些正在影响该机构所能提供的帮助的数量和类型。





“我们没有足够的、合适的食物来满足这种需求，”食品银行首席执行官布里安娜·凯西（Brianna Casey）告诉SBS新闻。





“因此，我们不得不限制一些人从食品银行领取的新鲜蔬果的数量，不是因为我们不想提供更多，而是我们需要确保每个人至少能够得到一点。”





“我们从来都不希望处于将某人拒之门外或有某种等待名单的境地，我们希望确保每个需要帮助的人都能得到帮助。”





其他提供食品救济的慈善机构也报告说，随着生活成本的上升，他们一直在努力满足社区的需求。





那么，大型超市在帮助苦苦挣扎的顾客方面立场如何？





SBS新闻联系了主要的超市，了解他们是否有针对人们没有足够的钱去支付全部食品杂货账单这种情况的政策，以及是否有斟酌的余地去处理消费者的部分或全部账单。





Coles表示，该公司没有关于对无法支付杂货费用的顾客的支持政策，但顾客可以自行决定如何支持他人。





一位发言人表示顾客和团队成员为在其商店购物的人提供更多便利的事情是让人喜闻乐见的。





“你永远不知道别人的生活中发生了什么，像这样的善意时刻提醒我们，一个简单的举动就能带来改变。”





Woolworths表示，他们知道这种情况时有发生，其它零售商也会发生同样的情况。



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能帮上什么忙?

对于那些有能力提供经济援助的人，食品银行表示，向食品银行每捐赠一澳元，就可以为有需要的人提供两顿饭。





全澳各地还有众多慈善机构、社区救济站和互助组织，它们也为有需要的人提供食物救济。





那些想要帮助但难以捐款的人，则可以选择为慈善机构或当地组织做志愿者。



一些建议

摩尔一直积极主动去应对生活成本上升带来的挑战，除了改变一些生活方式，她还尝试一些其它的方式，比如锁定住房贷款利率，和老板讨论加薪，以及查询任何有折扣或者是支持的款项。





她建议人们到Centrelink去了解一下自己是否有资格获得一些支持。





“我在新闻中看到，天然气和电力公司对一些人提供折扣，我也把这条消息发给我的朋友，告诉他们，看，你可能有资格获得某种折扣。”



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凯西女士表示，那些努力养家糊口的人通常不会寻求帮助。





她说：“我们知道，人们不寻求帮助的最大原因是感到羞愧、耻辱和尴尬，第二大原因是他们觉得别人比自己更应该得到这种帮助。”





“我们在这里要告诉这些人，你和其他人一样值得我们的帮助。”





“如果你在为养活自己而挣扎，为养活家人而挣扎……请伸出手，请寻求帮助，我们希望能够提供帮助。”





上周，澳大利亚国立大学发布的一份最新报告显示，略超四分之一的澳大利亚人（25.1%）感到靠目前的收入维持生活很艰难。





最低收入群体所经历的经济压力水平最高，这一群体中超过一半的人表示，以目前的收入维持生活很是艰难。这项研究对近3500名澳大利亚成年人进行了调查，其结果还显示，尽管澳大利亚人的平均工作时间比新冠疫情前增加了，但他们的实际收入却下降了。





食品银行上个月发布了一份报告，当中提到三分之一的澳大利亚家庭正面临食物无保障的问题。该机构每月向全澳约100万人提供食品救济。





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