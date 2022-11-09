被曝塑料囤积未获回收利用 连锁超市合作回收商否认项目失败

要点： REDcycle为大多数澳洲家庭提供唯一面向消费者的软塑料回收服务；

该项目目前因“不可预见的挑战”而被迫暂时中止运营；

使用REDCycle垃圾箱的Coles和Woolworth均表示正在寻找替代解决方案。

全国最大的软塑料回收计划已被暂时取消，因为人们担心数以百万计的物品没有得到妥善回收。





与超市巨头Coles和Woolworths合作的墨尔本组织RED Group周三表示，由于“不可预见的挑战”，其REDcycle计划已暂停。





此前有消息称，数以百万计的塑料袋被囤积在仓库中而不是被回收利用，构成环境和安全风险。





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“近年来，消费者对软塑料的回收利用呈指数级增长，自2019年以来回收的塑料增加了350%，”REDcycle发言人说。





“然而，由于疫情加剧了一些不可预见的挑战，REDcycle的回收合作伙伴已经暂时停止接受和处理软塑料。这样的状况给REDcycle的业务模式带来了难以承受的压力。”



Coles and Woolworths have REDCycle bins in-store for customers to drop off used household soft plastics. Source: AAP REDcycle为澳大利亚大多数家庭提供唯一面向消费者的软塑料回收服务。





REDcycle垃圾箱被放置在Coles和Woolworths的门口，为顾客提供了一个收集点，让他们可以将用过的家用软塑料送回，以便回收成新产品。





该组织由墨尔本母亲Liz Kasell在十年前首次发起，在此期间已成功回收了数百万件软塑料。





REDcycle否认其回收计划已经“失败”的说法，称其只是在周二决定暂时暂停收集软塑料，以使该计划得以重启，回收行业得以恢复。





Coles公司首席执行官凯恩（Steven Cain）说，该公司正在努力寻找软塑料回收的长期解决方案。





他表示，Coles公司与其客户、股东和合作伙伴同样重视可持续发展。



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“我们致力于为澳大利亚的软塑料回收寻找可持续的、长期的结构性解决方案，并正在探索这方面的选择，”凯恩在周三的公司年度股东大会上发言说。





Woolworths也在寻找一个替代的可持续发展举措。





Woolworths的一位发言人说：“我们目前正在与澳大利亚食品和杂货委员会、澳大利亚包装公约组织和回收行业共同合作寻找一系列替代选择，以支持软塑料回收的未来。”





为州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）说，软塑料的囤积令人担忧。





他在周三对记者说：“我们已经进行了很长一段时间的投资，试图支持这个行业，也试图看到一些变化，以便它可以产生重大影响，所以这显然是对这个特定业务的关注。”





由全国55个主要社区和环境团体组成的Boomerang联盟说，REDcycle的倒闭突出了更广泛的行业问题。





“根本问题是缺乏一个支持持续努力的市场，这只能通过强制性的回收内容规则来解决，而迄今为止，这些规则一直受到行业和政府的反对，”该联盟负责人杰夫·安吉尔（Jeff Angel）说。





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