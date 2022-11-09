被曝塑料囤积未获回收利用 连锁超市合作回收商否认项目失败

顾客在大型连锁超市丢弃的数亿个塑料袋被堆放在仓库里，没有得到正确回收利用，而该项目目前已宣布暂时中止运营。

Waste in bags on the ground.

The Boomerang Alliance, which is made up of 55 of the country's leading community and environment groups, said the collapse of REDcycle highlights broader industrial issues. Source: AAP / Jono Searle

要点：
  • REDcycle为大多数澳洲家庭提供唯一面向消费者的软塑料回收服务；
  • 该项目目前因“不可预见的挑战”而被迫暂时中止运营；
  • 使用REDCycle垃圾箱的Coles和Woolworth均表示正在寻找替代解决方案。
全国最大的软塑料回收计划已被暂时取消，因为人们担心数以百万计的物品没有得到妥善回收。

与超市巨头Coles和Woolworths合作的墨尔本组织RED Group周三表示，由于“不可预见的挑战”，其REDcycle计划已暂停。

此前有消息称，数以百万计的塑料袋被囤积在仓库中而不是被回收利用，构成环境和安全风险。

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“近年来，消费者对软塑料的回收利用呈指数级增长，自2019年以来回收的塑料增加了350%，”REDcycle发言人说。

“然而，由于疫情加剧了一些不可预见的挑战，REDcycle的回收合作伙伴已经暂时停止接受和处理软塑料。这样的状况给REDcycle的业务模式带来了难以承受的压力。”
Shoppers queuing at the registers at a Coles supermarket in Sydney
Coles and Woolworths have REDCycle bins in-store for customers to drop off used household soft plastics. Source: AAP
REDcycle为澳大利亚大多数家庭提供唯一面向消费者的软塑料回收服务。

REDcycle垃圾箱被放置在Coles和Woolworths的门口，为顾客提供了一个收集点，让他们可以将用过的家用软塑料送回，以便回收成新产品。

该组织由墨尔本母亲Liz Kasell在十年前首次发起，在此期间已成功回收了数百万件软塑料。

REDcycle否认其回收计划已经“失败”的说法，称其只是在周二决定暂时暂停收集软塑料，以使该计划得以重启，回收行业得以恢复。

Coles公司首席执行官凯恩（Steven Cain）说，该公司正在努力寻找软塑料回收的长期解决方案。

他表示，Coles公司与其客户、股东和合作伙伴同样重视可持续发展。
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“我们致力于为澳大利亚的软塑料回收寻找可持续的、长期的结构性解决方案，并正在探索这方面的选择，”凯恩在周三的公司年度股东大会上发言说。

Woolworths也在寻找一个替代的可持续发展举措。

Woolworths的一位发言人说：“我们目前正在与澳大利亚食品和杂货委员会、澳大利亚包装公约组织和回收行业共同合作寻找一系列替代选择，以支持软塑料回收的未来。”

为州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）说，软塑料的囤积令人担忧。

他在周三对记者说：“我们已经进行了很长一段时间的投资，试图支持这个行业，也试图看到一些变化，以便它可以产生重大影响，所以这显然是对这个特定业务的关注。”

由全国55个主要社区和环境团体组成的Boomerang联盟说，REDcycle的倒闭突出了更广泛的行业问题。

“根本问题是缺乏一个支持持续努力的市场，这只能通过强制性的回收内容规则来解决，而迄今为止，这些规则一直受到行业和政府的反对，”该联盟负责人杰夫·安吉尔（Jeff Angel）说。

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Published 9 November 2022 at 2:48pm
Source: AAP
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