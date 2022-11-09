世界杯澳大利亚国家队26人阵容公布 18岁新星入围

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澳大利亚国家足球队Socceroos于11月8日公布了本届杯赛即将出战的国家队26人 大名单 ，Socceroos队长、主力门将瑞安（Maty Ryan）将开启其第三次世界杯征程；在对阵秘鲁的附加赛中立功的候补门将雷德梅恩（Andrew Redmayne）成功入选；另一位入选的是老将武科维奇（Danny Vukovic）。





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前锋方面，18岁的新星古奥（Garang Kuol）将首次征战世界杯，与同俱乐部的队友库明斯（Jason Cummings）组成中央海岸水手双子星。二人都在今年9月对战新西兰的友谊赛中表现出色。





而Socceroos后防线由两位目前效力于英伦足球俱乐部的选手罗尔斯（Kye Rowles）和苏达亚（Harry Souttar）坐镇。



中场方面，袋鼠军团可谓人才济济。维罗纳俱乐部的10号核心赫鲁斯蒂（Ajdin Hrustic）虽然两周前在意甲比赛中意外受伤，但仍首次入选了世界杯国家队名单。





两位中场球员莱基（Mathew Leckie）和麦卡伦（Jamie Maclaren）虽然来自澳大利亚本地足球俱乐部，但都有征战欧洲赛场的经验。他们分别是第三次和第二次出战世界杯。





后卫迪基尼克（Miloš Degenek）和比伊奇（Aziz Behich）以及今年刚从中超转会苏超的中场大将穆伊（Aaron Mooy），都将是第二次在世界杯亮相。





本次26人的国家队名单中，有多达10名球员为国家队出战少于5场，显示领队阿诺德似乎钟情于新鲜血液，不过有经验的老将应该仍为首场比赛对阵卫冕冠军法国队的先发阵容首选。



卡塔尔世界杯澳大利亚国家队Socceroos阵容

门将



马修（马蒂）·瑞安（Maty Ryan）丹麦超 FC哥本哈根



丹尼·武科维奇（Danny Vukovic）澳职 中央海岸水手



安德鲁·雷德梅恩（Andrew Redmayne）澳职 悉尼FC





后卫



米洛斯·迪基尼克（Miloš Degenek）美职 哥伦布机员



哈里·苏达亚（Harry Souttar）英冠 斯托克城



托马斯·登格（Thomas Deng）日职 新泻天鹅



乔尔·金（Joel King）丹麦超 欧登塞



纳撒尼尔·阿特金森（Nathaniel Atkinson）苏超 哈茨



奇·罗尔斯（Kye Rowles）苏超 哈茨



弗兰·卡拉契奇（Fran Karacic）意乙 布雷西亚



贝利·怀特（Bailey Wright）英冠 桑德兰





中场



阿隆·穆伊（Aaron Mooy）苏超 凯尔特人



杰克逊·欧文（Jackson Irvine）德乙 圣保利



艾迪尼·鲁斯蒂奇（Ajdin Hrustic）意甲 维罗纳



基努·巴克斯（Keanu Baccus）苏超 圣米伦



赖利·麦格里（Riley McGree）英冠 米德尔斯堡



卡梅伦·德夫林（Cameron Devlin）苏超 哈茨



杰米·麦克拉伦（Jamie Maclaren）澳职 墨尔本城



马修·莱基（Mathew Leckie）澳职 墨尔本城





前锋



马丁·博伊尔（Martin Boyle）苏超 希伯尼安



阿维·玛比（Awer Mabil）西甲 加的斯



杰森·库明斯（Jason Cummings）澳职 中央海岸水手



米切尔·杜克（Mitchell Duke）日职 冈山绿雉



加朗·古奥（Garang Kuol）澳职 中央海岸水手



克雷格·古德温（Craig Goodwin）澳职 阿德莱德联



澳大利亚国家队Socceroos世界杯小组赛赛程

11月23日星期三



澳大利亚东部标准时间清晨6点



D组 法国vs澳大利亚





11月26日星期六



澳大利亚东部标准时间晚9点



D组 突尼斯vs澳大利亚





12月1日星期四



澳大利亚东部标准时间凌晨2点



D组 澳大利亚vs丹麦





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