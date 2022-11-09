气候抗议者在澳大利亚国立美术馆针对安迪·沃霍尔画作进行抗议

气候抗议者试图破坏澳大利亚国立美术馆的珍贵现代艺术作品之一，安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的Campbell罐头系列作品。





澳联社（AAP）收到的一张图片显示，该系列作品的10幅画作中有5幅被涂上了蓝色字迹。





这些画作被置于玻璃画框内展出，因此并未被损坏，在周三下午进行清洁后重新公开展出。





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“停止化石燃料补贴（ Stop Fossil Fuel Subsidies）”组织在周三的一份声明中说，它希望澳大利亚政府停止对石油、天然气和煤炭行业的支持，并自称是被称为A22的全球民间抵抗网络的一部分。



声明中提到参与了抗议活动的邦妮·卡森（Bonnie Cassen）说，沃霍尔在其标志性的系列艺术作品中描绘了疯狂的消费主义。





“而如今资本主义也愈发疯狂，”她说。





“家庭不得不在药品和食物之间为他们的孩子做出选择，而化石燃料公司的利润却创历史新高。然而，我们的政府每分钟向化石燃料行业提供2.2万澳元的补贴。”





一位抗议者试图把自己粘在其中一幅画上，但在胶水凝固之前就被迅速带离画作。





美术馆在一份声明中说：“在澳大利亚其它地区和海外发生类似事件后，澳大利亚国立美术馆发生了抗议活动。”





“国家美术馆不希望推动这些行动，也没有进一步的评论。”





澳大利亚首都领地警方发言人称，警察对美术馆的两人抗议事件作出了响应，但没有任何人被逮捕。





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