气候抗议者在澳大利亚国立美术馆针对安迪·沃霍尔画作进行抗议

警方称，已有警官出警至美术馆，但目前为止尚未有人被逮捕。

Andy Warhol's painting of soup cans is defaced with blue writing.

The Andy Warhol paintings targeted by the protesters were cleaned and put back on display by Wednesday afternoon. Source: Twitter / @stopffsubsidies

气候抗议者试图破坏澳大利亚国立美术馆的珍贵现代艺术作品之一，安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的Campbell罐头系列作品。

澳联社（AAP）收到的一张图片显示，该系列作品的10幅画作中有5幅被涂上了蓝色字迹。

这些画作被置于玻璃画框内展出，因此并未被损坏，在周三下午进行清洁后重新公开展出。

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“停止化石燃料补贴（ Stop Fossil Fuel Subsidies）”组织在周三的一份声明中说，它希望澳大利亚政府停止对石油、天然气和煤炭行业的支持，并自称是被称为A22的全球民间抵抗网络的一部分。
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声明中提到参与了抗议活动的邦妮·卡森（Bonnie Cassen）说，沃霍尔在其标志性的系列艺术作品中描绘了疯狂的消费主义。

“而如今资本主义也愈发疯狂，”她说。

“家庭不得不在药品和食物之间为他们的孩子做出选择，而化石燃料公司的利润却创历史新高。然而，我们的政府每分钟向化石燃料行业提供2.2万澳元的补贴。”

一位抗议者试图把自己粘在其中一幅画上，但在胶水凝固之前就被迅速带离画作。

美术馆在一份声明中说：“在澳大利亚其它地区和海外发生类似事件后，澳大利亚国立美术馆发生了抗议活动。”

“国家美术馆不希望推动这些行动，也没有进一步的评论。”

澳大利亚首都领地警方发言人称，警察对美术馆的两人抗议事件作出了响应，但没有任何人被逮捕。

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Published 10 November 2022 at 10:26am
Source: AAP
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