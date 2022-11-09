SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月10日）Play12:27SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.4MB)Published 10 November 2022 at 8:35amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 10 November 2022 at 8:35amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS阿尔巴尼斯称 对与习近平会面持开放态度；议员呼吁就Medibank数据泄露的政府反应进行独立调查；计票继续 美国中期选举结果悬而未决；AdvertisementFacebook母公司裁员1.1万人。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉超级 “血月” 在澳大利亚各地出现澳洲华人最爱从事的职业有哪些？分享Latest podcast episodes塔州州长向被虐待的儿童受害者道歉逃离乌克兰：乌克兰前社工佳丽雅亲口讲述她的逃生历程SBS晚新闻（2022年11月9日）【心理茶室】华人独特的心理压力，应该如何疏解？