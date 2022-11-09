SBS早新闻（11月10日）

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Published 10 November 2022 at 8:35am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 10 November 2022 at 8:35am
By Cindy Xie, Jason Liu, Olivia Yuan
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阿尔巴尼斯称 对与习近平会面持开放态度；
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