疑似黑客发布客户更多敏感数据 Medibank预计“可耻的”数据发布将持续

对于澳大利亚医疗保险公司Medibank数据失窃事件背后的黑客，当局发出严厉警告，澳大利亚最强有力的网络力量正在追捕他们，但他们不以为然。





攻击Medibank的勒索软件组织声称，他们在暗网上发布了客户医疗记录的更多敏感细节。





这一文件似乎与心理健康和酒精问题有关，它是在周四被转储的名为“abortion（堕胎）.csv”的数据之后出现的。





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“又增加了一个文件Boozy.csv……”他们在周五凌晨更新的博客中写道。





“但是我们警告过你们。我们总是说到做到，如果我们没有收到赎金，我们应该要发布这些数据，因为不这么做将来就没有人会相信我们。”





该团体周四声称，他们要求Medibank 970万名受影响客户每人一美元（1.6澳元）的赎金，总计为970万美元（1470万澳元）。



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Medibank首席执行官科尔维兹（David Koczkar）表示，他预计每天都会有“可耻的”客户数据发布。





“显然罪犯享受这种恶名，”他说。





“罪犯使用这种无情的手段是为了造成痛苦和伤害。这些数据背后是真实的人，滥用他们的数据是恶劣的，可能会使他们不愿寻求医疗保健。”





澳大利亚内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）说，她感受到受最近两次文件泄露影响的人们的痛苦。





“如果有什么努力能够去阻止这一切，我会去做，”她在周五接受九号台节目采访时表示。





她说当局已经做了大量工作，试图去阻止伤害并给予受害者支持。





奥尼尔特别谴责了对关于女性的敏感数据的泄露。





她说：“我明白，对于全国的每一位女性来说，这将深深伤害她们。”





“人们关于终止妊娠的决定是私人的、是个人的，是那位女性独有的。我深深感到，女性不应该为自己在这方面的决定感到羞耻。”





据信，黑客使用医疗参考代码来筛选他们窃取的数据，从而生成有关健康问题的特定文件。





奥尼尔表示，澳大利亚联邦警察和澳大利亚信号局（Australian Signals Directorate）正在联手合作应对黑客的攻击行为。



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奥尼尔还强调，澳大利亚企业必须意识到黑客威胁的紧迫性。





“对于我们面临的网络安全威胁，我们一直处于沉睡状态，”她说。





“我们需要从沉睡中醒来。”





周四，奥尼尔与科尔维兹进行了两次谈话，以“明确”对这家澳大利亚最大的医保公司的期望，并确保客户得到充分的支持。





周三被公布的第一波文件包括姓名、生日、地址、电邮地址、电话号码、健康理赔信息、医疗保险公司ahm客户的医疗保险号码，以及国际学生客户的护照号码。





Medibank证实，上个月该黑客团体入侵其系统后，近50万份有关健康理赔的细节和个人信息被窃取。





没有信用卡或银行信息被侵入。





Medibank已经建立了一个心理健康和其他支持服务的一站式服务站点，受影响的客户可以通过其网站获得该服务。





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