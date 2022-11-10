赎金“可打折”：疑似黑客发布更多数据 向Medibank勒索新细节披露

要点 在澳大利亚联邦政府的支持下，Medibank拒绝支付赎金；

疑似黑客从昨天（周三）开始发布所窃取的客户数据，并在今天（周四）发布了更多数据；

澳大利亚联邦警察正在加大工作力度，希望抓获大规模数据泄露事件的幕后黑手。

与970万名客户数据被窃事件相关的黑客透露，他们向医疗保险公司Medibank提出的要求是每位客户一美元（1.6澳元）的赎金。Medibank是澳大利亚最大的私人医疗保险公司。





于夜间发布在暗网上的一则信息中，该勒索软件团体还声称，它已经发布了关于客户医疗程序的敏感细节。





贴文说：“又增加了一个文件abortion（堕胎）.csv……”





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贴文提到关于赎金的事情，“是1000万美元（1550万澳元），我们可以打折到970万美元（1500万澳元），一美元（1.6澳元）=一名顾客。”



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该团体从周三凌晨开始在暗网上以“好名单”和“淘气名单”的分类发布Medibank数据。





第一波数据包括姓名、生日、地址、电邮地址、电话号码、健康理赔信息、医疗保险公司ahm客户的医保号码以及国际学生客户的护照号码。





周三Medibank证实：“这些文件似乎是我们早些时候确定被犯罪分子访问的数据样本。”





Medibank曾警告称，更多的客户数据将被上传到暗网。在周四凌晨，据悉有更多的数据被上传。





Medibank本周早些时候透露，它已拒绝黑客提出的以赎金换取不发布数据的要求。





澳大利亚信息事务专员和隐私事务专员福尔克（Angelene Falk）说，一些人的高度敏感的健康信息被窃取并被发布到暗网上，他们将得到所需的支持。





“澳大利亚人的敏感的健康信息在暗网上被发布，这些行为令人很厌恶，这让人非常担忧。”



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“现在，我们需要支持受到影响的个人。”





Medibank已经在其网站上设置心理健康服务的链接。



“你不要支付赎金”

当被问及如果有人声称拥有这些信息该怎么办时，澳大利亚联邦部长安妮卡·威尔斯（Annika Wells）重申政府的建议是不要支付赎金，并报警。





“你不要支付赎金，”她周四告诉九号网络。





她说，有很多卑鄙的人正试图利用这种情况。





反对党网络安全事务发言人詹姆斯·帕特森（James Paterson）说，毫无疑问，Medibank受到影响的客户将非常苦恼。





“不幸的是……这是最糟的情况，”他在接受澳大利亚广播公司电台采访时表示，企业需要严肃对待黑客威胁，尤其是在Optus和Medibank遭到网络攻击之后。



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澳大利亚联邦警察正在加大工作力度，以期抓获大规模数据泄露事件的幕后黑手。





警方为应对最近Optus所遭的黑客攻击而成立的“守护者行动（Operation Guardian）”工作组正在扩大工作范围，调查Medibank数据被盗事件。





澳大利亚联邦警察局网络指挥部助理局长高夫（Justine Gough）说：“毫无疑问我们很担心，这就是为什么我们设立‘守护者行动’，与州和领地警方合作，以识别有身份欺诈风险的社区成员。”





“如果社区成员觉得风险迫在眉睫，应立即拨打000。”





Medibank已证实，几周前一个匿名团体入侵其系统，近50万份健康声明的细节和个人信息被窃取。





信用卡或银行信息没有被侵入。





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