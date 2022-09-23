普京下令部分动员俄罗斯军队 并警告西方不要“核勒索”

自俄罗斯在乌克兰发起特别军事行动已将近七个月，周三， 普京宣布在俄罗斯进行部分军事动员。





为保护祖国、主权和领土完整，保障解放区国家和人民的安全，我认为有必要支持国防部和总参谋部关于在俄罗斯举行部分动员的建议。





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30万名预备役人员将被召集。





普京向全国发表讲话的前一天，俄罗斯控制的乌克兰东部和南部地区宣布，将就成为俄罗斯不可分割的一部分领土进行投票。





我重申，我们说的是局部动员，即只有目前在预备役中的公民才会被征兵，最重要的是，那些在军队服役的人具有一定的军事专业和相关经验。 征兵入伍前须接受额外的军事训练，以具备特种军事行动的经验。





当地时间周五 9 月 23 日，卢甘斯克、赫尔松以及部分俄罗斯控制的扎波罗热和顿涅茨克地区将就成为俄罗斯不可分割的一部分进行公投。





普京表示，部分动员的决定完全适合俄罗斯面临的威胁。





他还表示，将毫不犹豫地使用核武器来保护该国的边界。这说明他表示将不惜一切代价阻止乌克兰的反攻。





他声称，北约计划对俄罗斯使用核武器。





[西方]甚至开始采用核勒索了。 我们不仅是指受到西方鼓励的、可能引发核灾难的针对扎波罗热核电站的炮击，也指北约主要国家的一些高级代表，就针对俄罗斯采取大规模杀伤性武器——核武器的可能性和可接受性的声明。





普京表示，他将毫不犹豫地使用核武器来保护俄罗斯的边界——这表明他将不惜一切代价阻止乌克兰的反攻。





我想提醒那些发表如此言论针对俄罗斯的人，我们的国家也拥有各种毁灭性武器，在某些领域甚至比北约国家的武器还要现代化。 如果我国的领土完整受到威胁，毫无疑问，我们将尽一切可能保护俄罗斯和我们的人民。 这不是在虚张声势。

周三在联合国大会上，美国总统拜登（Joe Biden）在联合国大会上谴责俄罗斯不断升级的核威胁，并警告说：“核战争是不可能打赢的，也绝不能去打。”





今天，我宣布，仅今年一年，美国再次提供29亿美元用于拯救生命的人道主义和粮食安全援助。 与此同时，俄罗斯正在撒谎，企图将这场危机、粮食危机归咎于世界各国为遏制其对乌克兰的侵略而采取的制裁。 因此，让我非常清楚地说明一件事：我们的制裁明确允许俄罗斯可出口食品和化肥， 没有限制。

北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）表示，核威胁虽然鲁莽和危险，但并不是什么新鲜事。





普京总统今天宣布的内容是他对乌克兰所发动的无端战争的又一次重大升级。 看起来，其实是他在某种程度的恐慌和绝望下的表达……通过使用核武器的威胁，他试图恐吓乌克兰和所有支持乌克兰的国家。 但他会失败。 他已经失败了。 他还会再次失败。

关于兼并领土公投，博雷尔说这是一场骗局。





吞并2022年2月以来，乌克兰被俄罗斯武力占领的领土并举行假公投，无法改变投票的非法地位。 他们是，而且他们将继续被国际公认为乌克兰不可分割的一部分。 举行假公投不会改变这个现状。

在此之前，俄罗斯在沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）的调解下，释放了在乌克兰逮捕的10名外国囚犯。





获释的囚犯是美国、英国、克罗地亚、摩洛哥和瑞典人。





英国首相利兹·特拉斯（Liz Truss）在推特上表示，英国公民获释是“非常受欢迎的消息”，此前“他们及其家人承受了数月的不确定和痛苦”。





英国政界的罗伯特·詹里克（Robert Jenrick）确认，艾登·阿斯林（Aiden Aslin）是被释放的人之一。





他于今年早些时候被捕，随后被自称顿涅茨克人民共和国（Donetsk People's Republic）的一家法院判处死刑，该共和国是俄罗斯在乌克兰东部的代理人之一。





俄罗斯还释放了39岁的美国公民亚历山大·德鲁克（Alexander Drueke）和27岁的安迪·胡伊（Andy Huynh）。





他们何时能够离开沙特阿拉伯尚不清楚。





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