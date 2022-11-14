新州药剂师将有权开出部分处方药

新州居民很快就能在当地药房获得疫苗和一些处方药，此举被一个医生团体称为“疯狂”。





昆州也正在进行类似的试行方式，英国和加拿大等其他国家也有这类做法。





新州州长佩罗特（Dominic Perrottet）说，这将释放出其他医疗工作者，让人们更好地获得医疗服务。





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他在周日说：“卫生系统面临着全面的压力，我们希望确保人们，无论他们是在悉尼大都会还是在新州偏远地区，都能获得最好的医疗服务。”





从周一（11月14日）开始，药剂师将被授权进行更广泛的疫苗接种，包括因旅行所需的疫苗接种。





政府已经宣布了一项为期12个月的试行计划，以评估药剂师开出的处方药，包括治疗尿路感染的抗生素、皮肤病和感染的治疗以及节育措施。





药剂师将必须首先完成额外的培训。





新州偏远地区卫生部长泰勒（Bronnie Taylor）说，这对于乡村地区来说是一个“游戏规则改变者”。



The NSW government hopes the trial will free up GPs, so those who most need to see them are able to get appointments. Source: AAP / DAN HIMBRECHTS 她说：“我们的药剂师是我们社区的一个组成部分，也是我们在乡村社区中的一个组成部分。”





泰勒女士说，药剂师是卫生系统中最没有得到充分利用的职业之一。





澳大利亚制药协会主席费尔考伊（Chelsea Felkai）说，这些变化将为人们提供更好的服务。





她说：“这是对新州的药剂师、对我们作为初级医疗保健团队一部分的技能和专业知识的重要信任投票。”





然而，澳大利亚皇家全科医师学院（RACGP）称此举是“疯狂的”，是“灾难的源头”。





RACGP主席普赖斯（Karen Price）说：“这不是针对病人的解决方案，这是针对药房游说团体的解决方案。”





她说：“药剂师应该作为一个团队的一部分在医院或医疗实践环境中工作，而不是在无人监督的零售场所工作。”





新州卫生部长哈扎德（Brad Hazzard）说，该试行方法将减轻医院急诊室的压力，并能预见到全科医生将能为患有更严重疾病的人提供更多预约。





他说：“这是一个连带的好处。”





哈扎德说：“虽然初级保健部门的一些人对药剂师的作用有坚定的看法，但他们对大流行病管理的积极贡献表明他们能够提供更多的服务。”





药剂师已经可以为人们注射流感和COVID-19疫苗，但很快就可以注射甲型和乙型肝炎、脊髓灰质炎、伤寒、带状疱疹和日本脑炎疫苗。



