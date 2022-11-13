连日降雨 全澳多地发布洪涝灾害警告

新州和维州部分地区的大雨导致洪水爆发威胁增加，许多人被告知疏散。





新州约有100个紧急洪灾警告，维州则有约80个。





在截至周一上午的24小时内，新州紧急服务部门对33次洪水救援和超过400次求助作出了回应。





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来自维州紧急救援服务（SES）的蒂姆·维布什（Tim Wiebusch）告诉澳广ABC，人们一定要记住，不要开车通过洪水。





“目前，Mount Martha 和Mornington处于观察和行动（watch and act）的警戒级别。我们在今天上午的几小时内，看到了40至50毫米的降水，这导致了洪水爆发。仅在该地区就有140个救援请求，进行了23次洪水救助。因此，我们今天早晨再次强调，如果遇到道路积水，不要试图开车通过。这可能是你做的最后一个决定。”





在一场暴风雨后，阿德莱德的数千户家庭和企业可能会在周二之前处于断电状态。





南澳电力网络（SA Power）公司表示，这场风暴的威力非常大，造成310多起停电，大约有500条电力线中断。





该电力分销商正在寻求州际支持，以帮助恢复电力。





一名男子表示，当他家门口的一棵树倒下时，电力被切断了。





“我们听到了断裂声，这棵树倒下了，灯灭了，出现了一大团火花，我想，我的天啊。”





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