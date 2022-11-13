澳大利亚第四波新冠疫情来袭：这意味着什么 有何应对措施？

澳大利亚正处于新一波的新冠疫情之中，过去一周全国各地记录的病例数大幅增加。





维州的新增病例增加了63%，从10226例增至16636例，而新州的每周感染病例增加了7000多例，达到19800例。





住院人数也在增加，昆州接受治疗的患者数在七天之内增加了一倍。





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是什么导致了最新这波疫情，这对澳大利亚来说意味着什么呢?



是什么推动了新一波疫情？

虽然通常来说新冠病例在冬季会大幅增加，但这一波新疫情是在春季袭击了澳大利亚。





南澳大利亚大学生物统计学和流行病学主席阿德里安·埃斯特曼（Adrian Esterman）教授说，这是因为有三大因素同时发生作用。





首先，澳大利亚许多人因接种疫苗和此前感染病毒而获得的免疫力下降了。





埃斯特曼在接受SBS新闻采访时表示：“距我上一次疫苗接种已过去七个月，这意味着到现在，我对新冠的防护能力已大大降低，包括对严重疾病和死亡的抵御能力。”





“所以，尽管仍然会有一些保护效力，但它远不如七个月前那么强，很多人都处于这种情况中。”



Credit: SBS 第二个因素是新的Omicron亚变种已经在澳大利亚传播，包括XBB和BQ.1。





“这些病毒变种已经在新加坡和法国等地占据主导地位，在这里也开始占据主导地位，”埃斯特曼说。





“（这些亚变种）比BA.5的传播能力强得多，它们更善于躲避我们的免疫力，而且它们本身就会导致病例增加，更不用说在保护力下降的情况中了。”





第三个因素是公共卫生措施的取消，如强制隔离规定和在室内佩戴口罩措施的取消。





埃斯特曼表示，在没有公共卫生措施进行防控的情况下，“这意味着，如果出现了任何我们没有免疫力去抵御的新变种，它就会直接在人群中传播开来。”





迪肯大学流行病学主席凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）教授说，新的亚变种与我们以前见过的相似。





“它们不会导致更严重的疾病，”她告诉SBS新闻。





“但我们从过往经验中知道，更高的感染率可能意味着更多的人最终会入院治疗。”





埃斯特曼说，一些专家认为，这一波新疫情可能不会像前几次疫情那么持久或那么严重。



Credit: SBS 他说：“人们之所以这么说，是因为我们在新加坡和法国等地已看到过类似的新冠浪潮，而且它们持续的时间相当短，没有BA.5所感染的人数那么多。”





“但不能保证这里会出现同样的情况。”





埃斯特曼教补充说，对于每一个人来说，重症、死亡，以及长期新冠（long COVID）等持续的健康问题仍然有可能发生。



有何应对措施？

上周四，昆州将其新冠交通灯（预警）系统从绿色上调至黄色，告诉居民需保持警惕，但无需惊慌。





随着预警信号上调，当局也建议昆州人在搭乘公共交通工具时和在医疗场所时佩戴口罩。





尽管澳大利亚所有司法管辖区的新冠病例数量都大幅上升，但到目前为止，除了昆州，还没有其它州或领地政府采取行动改变其建议。





最新数据显示，在澳大利亚，符合条件的群体有72.2%接种了第三剂新冠疫苗；在30岁及以上的人群中，只有42.1%接种了第四剂疫苗。





贝内特教授说，保持最新的疫苗接种状态“非常重要”，特别是在社区中病毒传播越来越多的情况下。





她表示这至少会帮助年轻人减少感染的风险，也可能会帮助控制这一波疫情。“它们对那些易患重病的人来说尤其重要，因为加强针可以起到很大的作用，它可以减少你入院的风险。”



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目前当局建议接种第五剂疫苗的唯一人群是16岁及以上免疫功能严重低下的人群。





埃斯特曼教授认为第五剂疫苗将在未来两到三个月内提供给其他易感染人群。





专家对降低风险的其它措施的建议仍然相同——在室内戴口罩，尽可能保持社交距离，保持手部卫生，生病时进行检测并留在家里。





贝内特说：“所有这些做法都很重要，随着我们在社区中的感染风险上升，做到这些就更重要了。”





“我们在未来几周所做的事情，实际上可能会对我们将如何度过夏季的假日产生很大影响。”





“你可能无法一直戴着口罩，但你戴口罩的时候，这会降低你暴露在病毒中的风险。如果是在高风险环境，和你通常不接触的人同处室内，那么就应该戴上口罩，因为这将让你避免在圣诞节时隔离自己。”



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卫生系统能经受住新一波疫情的冲击吗?

埃斯特曼说，医院和更广泛的医疗系统能否应对新的疫情将取决于其持续时间和严重程度。





他说：“如果现在开始的这一波疫情比前一波时间更短、感染人数更少，那么我们的医院和卫生系统可能可以应对。”





“如果它和BA.5亚变种一样糟糕，甚至更糟，那么我们可能会陷入困境。”





贝内特说，如果那些最容易患严重疾病的人在生病后立即服用抗病毒药物，这不仅会增加他们在家中康复的可能性，也会减轻医院的压力。





“如果我们能在个人层面尽己所能，将人们患重病的风险降至最低，那么对应对这一波疫情会有所帮助。”





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