新州和维州新冠病例数激增 昆州宣布已进入第四波疫情

要点 澳大利亚的新冠病例数不断上升；

昆州宣布该州进入第四波新冠疫情，新冠交通灯系统（新冠警报级别）已调至黄色；

当局建议佩戴口罩;

高危人群包括没有国民医疗保险（Medicare）的人有资格接受口服抗新冠病毒治疗。

澳大利亚各地的新冠病例数正在上升，新的Omicrom 亚变种XBB、BQ1.1和B2 亚系正在社区中传播。





新州本周报告了1.98万例新增病例，比前一周增加了近60%。因此医院和重症监护室的患者数也大幅增加。





维州过去七天记录了16636例新冠病例，较前一周增加约63%，死亡人数从28人升至41人。





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澳大利亚卫生和老年护理部周二在一份声明中表示，所有迹象都表明，我们正处于“澳大利亚新一波新冠疫情的开始”。



周四，昆州宣布该州已进入第四波新冠疫情，将其新冠警报级别从绿色调为黄色。





这意味着当局建议昆州人在卫生保健场所、公共交通工具、拥挤的地方以及在弱势人群周围时戴上口罩。





当局鼓励有新冠症状的人进行快速抗原检测，或如果家里有人新冠检测呈阳性，则每两天进行一次。





昆州本周记录了5828例新冠病例，较上一周增加近32%。



随着澳大利亚新冠病例数激增，澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）在一份声明中表示，人们可以做三件事来保护自己免受新一轮疫情的影响。



及时接种疫苗，包括第三剂和第四剂疫苗（如果符合条件接种的话）；

在室内公共场所或拥挤环境中随身携带口罩；

如果新冠检测呈阳性或感觉不舒服，就留在家里，直到症状消失。

卫生和老年护理部提醒，新冠检测呈阳性和有高危因素的人包括没有国民医疗保险的人，有资格接受口服抗新冠病毒药物治疗。





没有国民医疗保险的人应联系他们的医生或 全科呼吸道诊所 ，以获得免费服务。抗病毒治疗的费用将因个人情况而异。





世界卫生组织在其最新报告中表示，在截至11月6日的一周内，全球每周新增新冠病例数下降了15%，死亡人数下降了10%。在国家层面，日本、韩国、美国、德国和中国报告的新冠病例数最多。





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