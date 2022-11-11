世界首创：澳医院试验“变革性”临时输精管切除术

如果墨尔本Epworth Freemasons医院本次世界首创的试验获得成功，临时输精管切除术可能成为避孕措施的“颠覆性变革”。





参加这项研究的25名男性将在输精管（携带精子的管道）中注入水凝胶，以阻止精子从睾丸中向外移动。





据了解，水凝胶的效果将持续两年左右，然后可以再次注射——此举为标准输精管切除术提供了一个替代方案，而后者是永久性的。





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墨尔本Epworth Freemasons医院的研究人员已经对四名男子进行了该手术。





参与者将被监测三年，提供样本并接受定期健康检查。





首席研究员、Epworth Freemasons泌尿科医生内森·劳伦茨楚克（Nathan Lawrentschuk）说，这项研究将检查水凝胶是否为男性避孕提供了一个非永久性的选择。





劳伦茨楚克教授说：“如果成功，它可能会成为颠覆性变革，确保避孕是夫妻之间的共同责任。”





目前，输精管切除术和避孕套是澳大利亚唯一广泛使用的男性避孕方式。





除此之外，蒙纳士大学的科学家们正在努力开发一种不含激素的男性避孕药。





除了避孕药和其它临时措施外，女性还可以获得多种形式的长效避孕措施，包括：插入子宫的宫内节育器（IUD）；避孕植入物，一根插入手臂的小塑料棒；以及定期注射激素。





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