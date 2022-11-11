代表澳洲夺金 短期休假让华裔泳将杨旭重返泳池时如鱼得水

要点 杨旭在赢得国际水平的金牌之前曾一度考虑退出游泳比赛；

杨旭在2021年去香港休假，他说此行改变了他的心态；

这位24岁的选手在今年2月复出，赢得了英联邦运动会和世锦赛的金牌。

当悉尼的游泳运动员杨旭（William Yang）错过了2020年东京奥运会的选拔，他觉得需要一些时间来暂时远离这项运动。





几年来，他在游泳方面的进步停滞不前，而且COVID-19干扰了他的训练，杨旭决定从游泳中抽出些空，并在2021年前往香港。





当时香港并未被严格封锁，他能够过上“正常的生活”，认识新朋友，甚至参加半职业篮球联赛。





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但最重要的是，这位24岁的年轻人说他的整个心态发生了变化。





现在，杨旭已经在自己的游泳生涯中取得了成功，作为少数几位亚裔澳大利亚游泳运动员之一，他说他已经足以向其他人展示，亚裔可以在这项运动中取得好成绩。



我从来没有真正认为我因为是亚裔而处于不利地位。我只是尽我所能地努力。 杨旭

“但是现在，既然已经有人达到了这个水平，每个人都会认为'哦，这绝对是可以做到的'。是的，只要努力付出就好。你跟其他人是一样的。”





“我们的心态一直是说要成绩、要选拔成功、要赢，所以我在2019年和2020年自己给自己的压力特别得大。”





杨旭补充说：“但是今年没有特别大的期望，放松去游。反而成绩会更加理想。就是因为我喜欢游自由泳，我喜欢比赛这种短距离的冲刺，加上年纪上、心态上也成熟一些了，不太在乎别人的成就，就专注于自己的进步就可以了。”





在今年2月回到新州体育学院进行全职训练后，杨旭扭转了他的职业生涯，在100米自由泳项目中赢得了澳大利亚冠军，创造了48.55秒的个人最佳成绩。





随后，他代表澳大利亚参加了2022年英联邦运动会，并在4x100米自由泳混合接力和男子4x100米自由泳接力中获得两枚金牌。他还在男子100米个人自由泳中获得第五名。





在2022年布达佩斯世锦赛上，杨旭在4x100米混合泳接力中获得金牌，在男子4x100米自由泳接力中获得银牌。





他把最近的成功归功于他新的心态，也是对自由泳的专注。





杨旭说：“所以今年即使我没能入队或做取得PB（个人最佳成绩），我可能也会继续游下去，因为我的旅程还很长。错过奥运会或几年内无法实现个人最佳成绩，这都是旅程的一部分。”





“所以在我赢得选拔赛之后，我仍然没有任何期望。这已经是梦幻般的一年，所以我在英联邦运动会和世锦赛上所做的一切，都是一种奖励。”





“这有点像一种解脱。我认为，对于那么多年的努力工作，看到结果是件好事，这是肯定的。但最重要的是，我认为我的心态已经比前些年好了很多很多。”



现在只是真正享受这项运动，以及我可以为澳大利亚队做出什么贡献。

之前，杨旭专注于仰泳和蝶泳，最近才转到自由泳。他在今年早些时候澳大利亚锦标赛上的胜利让人感到惊讶，甚至对杨旭本人来说也是如此。





“这是一个竞争很激烈的领域......那个领域的每个人，他们中的很多人都参加了奥运会，他们中的很多人的PB都比我快。所以没有什么是确定的，没有什么是可以保证的。”





杨旭出生于悉尼，他的父亲来自东北，母亲来自北京，他幼年时搬到广州读小学。





他在高中时期搬回悉尼就读Knox Grammar，在那里他开始在体育方面崭露头角，尤其是游泳。





杨旭说他在五岁时就开始游泳，他的父母一直很支持他的游泳事业。





他说：“我的父母从未真正给我施加任何压力。我认为更多的是自我压力。”



一旦你忘记了外在的东西，只是专注于自己的旅程，不再考虑其他人可能会如何看待你，或者我认为一旦你能让自己与世隔绝起来，我认为这是一种非常好的运动心态。

杨旭说，他在20岁时才开始更专注于游泳，当时他在悉尼大学学习设计和建筑。





他承认，当他的朋友和同龄人处于与他不同的人生阶段时，他曾经为专注于自己的游泳事业而苦恼。





“我所有的其他朋友，他们也许在做全职工作，医生、律师、银行家，都是高薪工作。所以在某些时候，你可能会觉得你和大家相比有点落后。”





他总结说：“你会拿自己跟别人做比较。但今年，就像每个人都在不同的旅程之中。”



