澳洲监管机构新公布五大常见电话骗局 假冒知名企业套用户个人信息

如果你最近接到自称来自亚马逊公司的人的可疑电话，你肯定不是唯一接到此类电话的人。





在过去的三个月里，向澳大利亚通讯和媒体管理机构（ACMA）报告最多的骗局是冒充亚马逊进行诈骗，骗子以消费者的亚马逊账户问题为借口，打电话来收集人们的个人信息，电话声称如果消费者不提供个人信息，就会被扣款。





其次常见的骗局为诈骗者冒充来自银行和金融机构。诈骗电话、电子邮件和短信声称发现可疑活动、未经授权的扣款或消费者的账户已被暂停，因此他们需要消费者的个人信息来核实身份。





Advertisement

冒充NBN技术人员的诈骗电话则排在最常见骗局的第三位，他们声称消费者的网络出现了故障，无法访问消费者的电脑和个人信息。





此外排在常见前五骗局的还有假冒为澳大利亚电讯公司（Telstra）和eBay所进行的诈骗。





打电话者冒充澳大利亚电讯公司的技术支持人员，声称消费者的服务有问题，或者网络无法访问消费者的计算机和个人信息。





假冒来自eBay的骗子则是使用录音信息声称消费者购买了东西，需要从其账户扣款，这同样是为了获取个人的信息。



READ MORE 今年头四个月澳人被骗逾两亿澳元 损失剧增需警惕哪些投资骗局？

澳大利亚通讯和媒体管理机构主席欧朗林（Nerida O'Loughlin）表示，在任何情况下，消费者与企业打交道时都必须保持警惕。





她表示，被举报最多的五大电话诈骗都是假冒知名的企业。





“许多企业明确表示，他们不会突然联系你，也不会发送含有寻求财务信息或个人信息链接的信息，所以消费者如果接到这些电话，要谨慎对待，” 欧朗林说。





亚马逊表示，将继续对保护消费者免受此类欺诈进行投资。





该公司表示：“在帮助解决客户服务问题之前，亚马逊绝不会要求你提供信用卡信息去验证你的身份，不会要求你通过电话或电子邮件付款，不会要求你为任何服务购买礼品卡，也不会要求你下载或安装任何软件。”





“客户应该向亚马逊报告任何可疑的电话和邮件，以便我们展开调查并采取行动。”





亚马逊已经推出一款自助举报工具，如果客户遇到这种骗局可以使用。





澳大利亚通讯和媒体管理机构正与电信公司合作，以期减少诈骗电话数量。





欧朗林说：“2020年12月，我们出台了新规则，要求电信公司识别、追踪和阻止诈骗电话。截至9月底，电信公司已经阻止了超过8亿个打给澳大利亚人的诈骗电话。”





“今年7月，我们出台了新规定，以打击日益严重的短信诈骗问题。我们正在积极监测新规的有效性。”





“初步情况显示效果良好，今年7月至9月期间，共阻止了近4800万条诈骗短信。”



本周为2022年全国反诈骗意识周（Scams Awareness Week），旨在提高人们对被诈骗风险的警惕，并有意识地留意危险信号。





澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）的诈骗报告服务机构Scamwatch在今年1月至9月期间收到了超过16.6万份报告，显示澳人遭受的损失达到4.248亿澳元，比去年同期增加了90%。而这些数字远远低于实际损失，因为只有约13%的受害者向Scamwatch报告。





澳大利亚竞争和消费者委员会副主席迪莉娅·里卡德（Delia Rickard）说：“随着最近一系列大规模数据泄露事件的发生，数百万澳大利亚人更容易受到诈骗影响，现在是了解诈骗者蛛丝马迹的重要时刻。”





她提到，该委员会委托进行的研究显示，在截至2021年的五年里，96%的澳人接触到了诈骗；一半的受访者每周或每天都会被诈骗者联系。





“鉴于当前的网络安全担忧，这一数字预计还会上升，”她说。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。



LISTEN TO SBS早新闻（11月11日） SBS Chinese 10/11/2022 14:59 Play

LISTEN TO 【对话后浪】自媒体时代的短视频，究竟是神话还是乱象？ SBS Chinese 10/11/2022 28:32 Play