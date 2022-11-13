数据被黑客窃取 澳大利亚Medibank客户能否获得赔偿？

要点 最近Medibank遭到黑客攻击，对于受到影响的客户是否有权获得赔偿，Maurice Blackburn律师事务所正在审查；

Medibank近1000万名目前和此前客户的数据在此次黑客攻击中被访问；

澳大利亚联邦警察已经证实，俄罗斯黑客是此次网络攻击的幕后黑手。

在数百万客户的个人信息在数据泄露中被窃取之后，澳大利亚医疗保险公司Medibank可能面临法律诉讼。





在一些客户的医疗健康信息被发布到暗网后，Maurice Blackburn律师事务所证实，该公司正在审查受黑客攻击影响的客户是否有权获得赔偿。





该公司的首席律师安德鲁·沃森（Andrew Watson）表示，这是澳大利亚发生的最严重的数据泄露事件之一。





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他说：“拥有客户敏感健康信息的公司有一项重要义务，要确保这些信息得到与数据敏感性相对应的保护。”





“Medibank有更大的责任采取更多的保障措施，以确保收集的客户个人和医疗理赔信息的安全。”



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黑客在入侵过程中窃取了包括姓名、电话号码、医疗保险号码和敏感健康信息在内的客户数据。





在政府寻求改善网络安全法的解决方案之际，内政部部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）指出，如果公司遭到数据泄露，向黑客支付赎金的做法可能很快就会成为非法行为。





她在周日接受澳大利亚广播公司节目采访时表示，政府正在支持警察新行动。





澳大利亚联邦警察上周证实，俄罗斯黑客是此次网络攻击的幕后黑手。





澳大利亚联邦警察局和澳大利亚信号局将领导一个由100名成员组成的行动组，针对和打击黑客网络犯罪行动。





奥尼尔表示不会坐视“公民遭遇这样的对待”，并且要让黑客为此承担后果。





“在他们攻击我们的国家之前，我们要找到这些人，追捕他们，削弱他们的力量。”





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