疫情期间宠物肥胖率上升 主人该如何帮助爱宠保持健康？

要点： COVID封锁加剧了宠物肥胖；

主人居家工作时易给宠物喂食更多食物；

超重会导致宠物糖尿病、关节炎和其它健康问题。

拉布拉多犬小辣椒（Chilli）在大流行期间胖了6公斤。





“我们……在封锁期间运动量非常小。相反，他整天都在吃零食，”小辣椒的主人文森特·坎德拉维纳塔（Vincent Candrawinata）说。





他补充说：“小辣椒以前很苗条的，但你可以看到他现在变成胖墩了。”





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文森特还注意到，由于体重增加，小辣椒变得不那么活跃且“懒惰”，这只会让事情变得更糟。





而小辣椒并不孤单。



Chilli gained six kg during the pandemic. Credit: Vincent Candrawinata

COVID加剧了宠物肥胖

高级兽医凯蒂·张（音译，Kitty Cheung）医生说，在澳大利亚，宠物肥胖一直是一个问题——澳大利亚兽医协会报告称，41%的狗和32%的猫都有肥胖症。





但张医生告诉SBS，新冠大流行使情况变得更糟。





“我们确实注意到大量宠物在大流行期间体重增加。对于一些宠物来说，它们一开始就已经超重了，”她解释说。





最近的一项研究显示，几乎一半的宠物主人在大流行期间比以前花了更多的时间与他们的宠物相处。





然而，这往往意味着他们会给“毛孩子”更多零食。





“宠物很聪明，它们会利用这个机会索取食物。对一些宠物主人来说，食物会吸引宠物的注意力，让宠物安静下来、忙碌起来，这样主人就可以安心工作。这是一个如此简单的方法，”张医生说。





“但（此举）会造成很多后果，”她警告说。



Senior veterinarian Kitty Cheung, says COVID has intensified pet obesity issue Credit: Kitty Cheung 超重的宠物会：



不太活跃；

寿命缩短；

更有可能患上糖尿病；

容易出现关节和行动问题，如关节炎；

更有可能出现免疫力下降，导致其它问题，如皮肤和尿路感染。

给爱宠减肥

有各种方法可以让宠物减轻体重。





张医生说，这可能就像增加运动量或将零食换成水果和蔬菜一样简单。





“你可以使用兽医处方饮食或用水代替一部分食物，让宠物在不增加卡路里的情况下感觉更饱，”她解释说。





文森特会让小辣椒间歇性断食——许多人会采取这一方式减肥，因而受到了人们的广泛关注。此举包括在一个期间内进行断食与进食循环。





高级狗粮公司Stay Loyal联合创始人罗伯特·贝洛布拉吉迪克（Robert Belobrajdic）说，断食期可以“增强狗的肠道抗菌功能、免疫力和抗癌能力，并与改善健康状况有关，包括减轻体重”。





贝洛布拉吉迪克告诉SBS：“如果你让你的狗间歇性断食，它将使你爱犬的消化系统得到休息，使其功能达到最佳水平。”





然而，张医生警告宠物主人，任何形式的严格饮食计划都应该考虑每只宠物的饮食需求和医疗问题。





“如果任何宠物主人对间歇性断食感兴趣，我强烈建议与他们的兽医讨论，制定适合他们宠物的饮食计划，”她建议道。





文森特说，小辣椒如今已恢复到大流行前的体重，而且比以前更加活跃了。





他说：“看到小辣椒重新站起来真是太好了。”





随着圣诞节的临近，张医生警告宠物主人要注意某些食物，不仅仅是从体重管理的角度来看，还要考虑到一些食物有毒或不适合动物食用。





“葡萄、巧克力和越来越受欢迎的含有木糖醇的无糖产品（对宠物来说）都有剧毒。香肠、培根和肉类脂肪碎屑等脂肪类食物则会引起严重的胃部不适，”张医生补充道。





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