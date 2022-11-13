澳洲外长黄英贤概述对华关系计划

工党在人权和贸易问题上立场坚定，为澳大利亚与中国的紧张关系指明了方向。





周日，黄英贤在西悉尼大学发表了她担任外交部长以来的第一个重要政策演讲，强调了她为缓解与这个亚洲超级大国的紧张关系所做的努力。





黄参议员将两国关系的破裂归咎于上届联盟党政府，她说工党将寻求合作，同时坚决保护澳大利亚的国家利益。





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黄参议员已经两次会见了中国外交部长王毅，以便在两国之间近三年的外交冻结后重新建立对话。





她说：“在这些会晤中，我就一系列双边贸易、领事和人权问题以及区域和国际安全问题坦诚地表达了澳大利亚的看法。”





“而且我已经对（中国外交部长王毅）说，澳大利亚的做法将是冷静而有一贯性的。”





“我们在能够合作之处寻求合作，而在必要时表明分歧。”



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黄参议员誓言澳大利亚将继续在人权问题上保持坚定立场，而国家安全问题仍然是最重要的。





黄参议员说：“稳定我们两国的关系符合澳大利亚和中国的利益。这将需要时间，因为我们的分歧并非微不足道。”





“我已经明确表示，我们将在必要时就关系到澳大利亚人的问题发表意见，包括人权和维护我们都同意的国际规则。”





中国对包括大麦、牛肉和葡萄酒在内的许多澳大利亚商品所实施的价值200亿澳元的贸易制裁，也将继续成为外交解冻的因素。





她说：“我一直很清楚，我们认为消除对澳大利亚出口的障碍和全面恢复我们的双边贸易将大大有利于澳大利亚和中国。”





澳大利亚还将努力重新定义其在太平洋国家中的“专横”角色，作为一个“热情而专注的成员”重新参与其中，这是政府的最高优先事项之一。





黄参议员说：“我们希望成为合作伙伴，而不是一家之主。”





“阿尔巴尼斯工党政府不会从缺席变为盛气凌人，而是寻求成为太平洋大家庭中更好、更多参与和更乐于帮助的成员。”





在黄参议员发表讲话之际，阿尔巴尼斯总理和中国总理李克强（Anthony Albanese）在东盟峰会期间进行了交谈，为这位澳大利亚总理和中国国家主席习近平的面对面会谈奠定了基础。



Prime Minister Anthony Albanese and China’s Premier Li Keqiang (top) at the opening of the East Asia Summit during the ASEAN Summit in Cambodia. Source: AAP / MICK TSIKAS 在工党对太平洋地区的承诺之下，外长已优先访问了多个太平洋岛国，在过去六个月里，她已经访问了萨摩亚、汤加、新西兰、所罗门群岛、马绍尔群岛、瑙鲁、库克群岛、纽埃、法属波利尼西亚和斐济。





作为太平洋重建的一部分，澳大利亚承认该地区的气候变化问题带来了新的能源和资源，并承诺提供9亿澳元的发展援助，并为基础设施提供额外支持。





黄参议员说：“我们的信息是我们在听；我们听到了你们的声音，当你们说气候变化对你们的生存构成威胁时，我们听到了你们的声音。”





“我们知道，作为一家人，我们肩负着采取行动的特殊责任。”



