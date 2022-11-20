SBS 普通话电台

SBS早新闻（11月21日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 21 November 2022 at 9:17am
By Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

Published 21 November 2022 at 9:17am
By Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy Xie
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
总理呼吁全球工会反对不公平薪酬；
反对党呼吁政府放弃劳资关系立法；
美国同志夜总会枪击事件造成5人死亡；
Advertisement
卡塔尔世界杯正式拉开帷幕。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说

全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维

Prahran选区绿党候选人Sam Hibbins：我们要加倍努力结束种族主义

马来西亚大选于昨日举行 各党竞争激烈

分享

Latest podcast episodes

63D3705F7B2C78F067ECA8BAAF670200.jpg

澳洲幼儿园面面观

Pictured is a file image of commuters stand on a platform at Strathfield train station in Sydney.

【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？

Speed Camera Warning sign

测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说

A worker wearing protective clothing while clearing the hazardous substance,asbestos,from an old attic. (GETTY)

全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维