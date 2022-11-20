SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月21日）Play14:36SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.37MB)Published 21 November 2022 at 9:17amBy Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy XiePresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 21 November 2022 at 9:17amBy Olivia Yuan, Jason Liu, Cindy XiePresented by Olivia YuanSource: SBS总理呼吁全球工会反对不公平薪酬；反对党呼吁政府放弃劳资关系立法；美国同志夜总会枪击事件造成5人死亡；Advertisement卡塔尔世界杯正式拉开帷幕。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维Prahran选区绿党候选人Sam Hibbins：我们要加倍努力结束种族主义马来西亚大选于昨日举行 各党竞争激烈分享Latest podcast episodes澳洲幼儿园面面观【观点】悉尼华人火车司机：铁路为何总是“罢工”？工会的诉求是什么？测速相机警示牌又“回来”了：司机朋友有话说全国石棉宣传月：警惕家居环境中的石棉纤维