Prahran选区绿党候选人Sam Hibbins：我们要加倍努力结束种族主义

Prahran选区的绿党候选人Sam Hibbins是Prahran选区的几位候选人之一。与Sam一起角逐这一席位的还有工党候选人Wesa Chau、自由党候选人Mattew Lucas、动物正义党候选人Alice Le Huray、独立候选人Alan Menadue以及维多利亚家庭第一党的Ronald Emilsen。





在采访一开始，Sam首先谈到了在过去两届任期中取得的一些成绩。





“要说在过去四年里取得的成绩，我想肯定是在当地，我一直致力于改善当地的交通，并真正支持人们转变观念选择使用更加可持续发展的交通工具，像是在South Yarra升级当地的交通设施，并最终在St Kilda Rd上实现了自行车道和机动车到的分离。”





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“这些非常重要的措施有助于改善我们当地的社区，也有助于支持削减碳排放和应对气候变化。”





除了这些当地的成绩之外，Sam还谈到了他在全州范围所做的努力。





“在全州范围内，我认为我在过去四年中取得的最大的成就肯定是将住房或无家可归者列入政治议程，并且政府确实承认了他们需要建造更多的社会住房。”





“我还致力于解决人们的住房负担问题，帮助人们结束无家可归的状况。我是州议会中第一个呼吁大规模建造住房的人，政府已经采取了一些行动，朝着这个方向迈出了重要的步伐，但当然政府还有很多事情要做，以确保每个人都有一个安全和可靠的地方可以称之为家。”





在谈到生活在Prahran的华裔社区时，Sam提到社区中仍然存在系统性的种族主义。Sam认为在过去几年中，人们的确看到了极右翼势力的崛起，这对社区、对社会造成的伤害是显而易见的。





Sam说：“我认为我们真的要加倍努力以确保我们拥有一个真正具有包容性和多元文化的社区，这非常重要。”





Sam还分享了与他取得联系的方法，Sam表示：“无论是系统性的问题，还是他们只需要解决本地事务，或是需要在公园多装一个长椅，他们都可以来我在Prahran High St的办公室，或者给我发邮件或打电话。”



我的办公室，没有错误的门，也没有错误的问题，所以我非常愿意帮助人们，无论是什么的问题。

在采访中，Sam还谈到了自己对越来越多的来自多元文化背景的候选人参选的看法。





Sam说：“（对来自多元文化社区的候选人参选）我们绝对是支持的，你知道特别是对于绿党，你知道绿党在维多利亚州的领导人萨曼莎·拉特南（Samantha Ratnam）就是一位来自斯里兰卡的难民。”





欢迎您点击上方音频，收听完整采访。





SBS普通话节目还采访了Prahran选区的公党候选人Wesa Chau（邹慧心），请她分享自己参选的原因以及想为当地社区做的事情。



同时，SBS普通话节目还向Prehran选区的自由党候选人Matthew Lucas发出了采访邀请，但截止记者发稿时止还尚未收到回复。





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