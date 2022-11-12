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【我们的故事】Prahran选区工党候选人邹慧心：“我希望把华人的声音带进政府”

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Credit: Wesa Chau

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Published 13 November 2022 at 9:19am
By Mo Lin
Source: SBS

四年一度的维州议会选举即将在2022年11月26日举行。香港出生，七岁和家人一起移民澳洲的工党候选人邹慧心（Wesa Chau）提出参选Prahran选区的州议员。本期《我们的故事》林沫要请Wesa做客节目，跟大家分享自己的人生经历以及参选原因。

Published 13 November 2022 at 9:19am
By Mo Lin
Source: SBS
邹慧心（Wesa Chau）出生在香港，七岁的时候她和家人一起移民到墨尔本开始了他们的新生活。

读书的时候Wesa是墨尔本大学中华文化协会的秘书长，在那里做了很多很多不同的社会工作。

毕业之后，Wesa一直在多元文化社区与很多不同的机构合作，帮他们认识来自不同种族的人士有什么样的需求。
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为什么参与今年的维州大选？

Wesa表示，她一直从事很多倡议的工作。在做倡议者的时候，她会跟政府讲很多社区的需求。但Wesa认为，如果自己不在政府里面参与政策制定就没办法真正地改变一些事情。

“今次希望可以选州议员，就是希望能到政府里面create change”，Wesa说。
Wesa Chau
Source: Supplied / Supplied by Wesa Chau

如果成功当选，希望为社区做什么？

Wesa表示自己非常关心教育问题，她希望澳洲的教育可以更加了解移民群体有怎样的需求。这也和她的成长经历密不可分。
因为我小时候移民的时候英语不好，可能我家人，我爸妈可能他们也不知道怎样去跟学校沟通，就是有很多这样的问题。
除了教育问题，Wesa说工党政府也十分重视医疗问题，并为医疗领域提供了不少拨款，其中包括建立25个紧急医疗服务站以减轻急诊的压力，同时为想学习护士课程的学生提供免费的学习机会。

在生活成本方面，Wesa表示工党政府推出了一个能源补助（Energy Payment）计划。所有维州居民只要在政府的
比价网站上
比较一下是否有更便宜的供应商，就可以获得政府$250澳元的现金返还。

“一些华人选民不知道怎么谈他们的需求”

Wesa表示自己喜欢跟选民谈他们想知道的事情，谈他们想谈的事情，并希望把选民的声音带给政府。但Wesa在与当地居民沟通的过程中发现，相较于其他少数族裔的居民来说，华人不太喜欢与候选人交流。
如果我在敲他们（华裔居民）的门的时候，他们可能不会谈话，不想谈什么，但是其他不同种族的人其实很喜欢这样的，可能是我们的personality不同吧。
Wesa表示，如果当选，希望自己可以跟华人有更亲密的交流，可以把他们的声音带进政府里面。“因为我觉得有时候就是沟通的问题。有很多话不知道怎么样讲，不知道有什么channel去提出他们需要的东西。”Wesa说。

在采访中，Wesa还谈到了社区居民可以如何参与到城市建设和政治生活中去等话题。欢迎您点击音频，收听完整采访。

SBS普通话节目还将与Prahran选区的现任州议员，绿党候选人Sam Hibbins对话，了解绿党希望为当地居民做些什么。

同时，SBS普通话节目还向Prehran选区的自由党候选人Matthew Lucas发出了采访邀请，但截止记者发稿时止还尚未收到回复。

在参与本次州选举的候选人中也不乏其他华人的身影，包括Point Cook选区的独立候选人赵侠（Larry Zhao）。我们曾在之前的节目中分享过赵侠的故事，欢迎大家点击下面链接，收听采访。
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