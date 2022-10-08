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【我们的故事】菁菁：从注册会计师到蛋鸡农场主

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在墨尔本经营蛋养鸡农场的菁菁。 Credit: 菁菁

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Published 8 October 2022 at 11:19am
By Mo Lin
Source: SBS

前段时间，澳大利亚经历了全国性的“鸡蛋荒”，就此问题，SBS中文采访了墨尔本一家养鸡场的负责人菁菁，分析了造成蛋量短缺的原因。今天，菁菁再次做客节目，跟大家聊聊自己从零开始办养鸡场的故事。

Published 8 October 2022 at 11:19am
By Mo Lin
Source: SBS
目前在墨尔本经营一家蛋养鸡农场的菁菁其实是会计出身。2005年来到澳大利亚读大学，在Monash学习金融和会计专业，毕业之后按部就班地菁菁成为了一名澳大利亚注册会计师CPA。

在谈到如何从一名会计师走上澳洲的农业之路时，菁菁表示跟会计相比，自己更喜欢做一些有挑战性的工作。于是从2009年起，菁菁就开始与澳洲的农产品打交道，把澳洲的红酒和牛肉出口到中国去。

2016年，菁菁又参与到了另一个农业项目中，和澳洲最大的基因公司合作，把澳洲好的奶牛和肉牛的冷冻精子出口到中国，优化中国的奶牛和肉牛。


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在农业领域摸爬滚打多年的菁菁非常看好澳大利亚农业的前景，于是在2019年和朋友合伙投资了一家蛋养鸡农场。目前菁菁经营的这家农场占地360英亩，目前有八万只正在服役的产蛋鸡，其中包括机散养走地鸡和普通的散养走地鸡。

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菁菁的蛋养鸡农场。 Credit: 菁菁
八万只鸡一天能下多少蛋呢？菁菁说：“一只鸡的产蛋率在服役期间平均是在85%，所以打个比方，如果我们农场有八万只鸡，每天所下的蛋，应该是八万只鸡乘以85%，就是当天应该有的鸡蛋量。”这也就意味着菁菁的农场一天可以收获6,8000颗鸡蛋。

一颗鸡蛋，从农场到货架，都经历了什么？有机散养走地鸡（Organic Free Range）和普通的散养走地鸡（Free Range）相比有什么不同？Free Rang和Cage Free这两种鸡蛋又有着怎样的区别？

欢迎您点击音频，收听完整采访。

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