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【我们的故事】我为什么选择在Cabramatta居住一辈子？

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Ms Xiao and her husband

Ms Xiao Yuxiang (left) and her husband are running a business in Cabramatta. Source: Supplied

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Published 30 September 2022 at 3:27pm
By Zhou Li
Source: SBS

选择安家之所对很多人来说都是一个天大的决定。肖女士三十二年前移民澳洲，第一步踏入的就是卡市(Cabramatta)，而且从此就再也没有离开过这里。

Published 30 September 2022 at 3:27pm
By Zhou Li
Source: SBS
卡市（Cabramatta）是位于悉尼西南部的一个城区。因拥有较高越南背景的移民人口，也有人称它为“悉尼小西贡”。这里购物方便，饮食丰富，也为不少悉尼华人居民所喜欢。

华人人口也为卡市增添了许多活力。肖玉香女士就是一位有着柬埔寨、越南和广东潮州背景的卡市老居民，她也是该市中心一家老字号商铺的老板。

肖女士自豪地说，自己应该算得上是个地地道道的卡市人。“一年三百六十五天里，差不多三百天我都在Cabramatta！”

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三十二年前，肖女士移民澳洲，第一站就是卡市，而且从此再也没有离开过。

肖女士对卡市充满感情，她觉得，这里应该是澳洲最适合她生活的地方。

“我第一个工作就是在这里找到的，第一次开店当老板也是在这里。”

不仅如此，肖女士还在这里安了家，孩子们也在这里哺育成长。

肖女士的生意在新冠大流行的几年里受到了影响，好在生意正在慢慢好起来，收入已快恢复到疫情前的一半。

对于具有多重文化背景的华人移民来说， 卡市究竟具有怎样的魅力吸引他们在此安居、发展呢？

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