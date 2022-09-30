【我们的故事】我为什么选择在Cabramatta居住一辈子？

卡市（Cabramatta）是位于悉尼西南部的一个城区。因拥有较高越南背景的移民人口，也有人称它为“悉尼小西贡”。这里购物方便，饮食丰富，也为不少悉尼华人居民所喜欢。





华人人口也为卡市增添了许多活力。肖玉香女士就是一位有着柬埔寨、越南和广东潮州背景的卡市老居民，她也是该市中心一家老字号商铺的老板。





肖女士自豪地说，自己应该算得上是个地地道道的卡市人。“一年三百六十五天里，差不多三百天我都在Cabramatta！”





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三十二年前，肖女士移民澳洲，第一站就是卡市，而且从此再也没有离开过。





肖女士对卡市充满感情，她觉得，这里应该是澳洲最适合她生活的地方。





“我第一个工作就是在这里找到的，第一次开店当老板也是在这里。”





不仅如此，肖女士还在这里安了家，孩子们也在这里哺育成长。





肖女士的生意在新冠大流行的几年里受到了影响，好在生意正在慢慢好起来，收入已快恢复到疫情前的一半。





对于具有多重文化背景的华人移民来说， 卡市究竟具有怎样的魅力吸引他们在此安居、发展呢？





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