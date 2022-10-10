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【我们的故事】新州紧急服务机构志愿者陆佳

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Credit: Lu Jia

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Published 11 October 2022 at 7:07am, updated 6 minutes ago at 7:18am
By Zhou Li
Source: SBS

新州紧急服务机构SES近日连续发出警告，要求当地居民做好应对洪水的准备。天气恶劣的时候，是紧急服务机构最为忙碌的日子，许多志愿者的身影也出现在最危急的地方。新南威尔士大学中文教师陆佳就是一位SES的志愿者。为了做好准备，迎战这次降雨可能带来的灾害，她努力参加各项救援培训，亲自投身到救援现场。

Published 11 October 2022 at 7:07am, updated 6 minutes ago at 7:18am
By Zhou Li
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在SES当志愿者，一直是陆佳的愿望，这样的愿望始于自己第一次得到SES当志愿者的帮助。

“加入SES是我很多年的愿望。大概十几年前吧，我们这个地区被暴风袭击。邻居的树倒了，街上的大树枝掉下来把电线砸了，SES的人来帮忙，我一看，有年轻的小姑娘，也有岁数大的，比较有经验的。就是那时候开始知道有SES。“
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知道SES之后，陆佳偶然在自己的课堂上了解到加入的方法。

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“2021年的时候，因为疫情就上网课。有一次我有个学生说今天不能来上课，因为有SES的活动。于是我问了怎么参加后，就报了名。”

陆佳说，有些人报了名培训一下就不见了，但她坚持每周为SES工作3小时，每月安排一天培训。自己最开始做志愿者时也经历了克服内心恐惧的过程。
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“我们家有个铁门，因为打雷我就不敢去开这个铁门，但我接到电话说打雷的时候我们也要在外面作业，一身湿一身泥是常有的事，因为大多是下雨的时候出去，真的挺危险的。“

除此之外，陆佳说SES志愿者有时还会协助警察搜寻一些物证，一去就是一天。
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最近昆州、新州再次迎来大降雨。连日来，新州SES已发出数十个警告，要求当地居民做好应对洪水的准备。陆佳也给大家提了些建议。

“要关注信息。一个是手机上的天气预报，还有就是SES网站防洪信息。另外有些郊区，比如可能你在防洪堤后面的话，要做好防洪的计划，准备一些沙袋或者其他的措施，把贵重东西往高处放。注意天气情况变化，做好撤离准备。第三是立即行动，让你撤离就撤离，千万别犹豫。”

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