【我们的故事】新州紧急服务机构志愿者陆佳

在SES当志愿者，一直是陆佳的愿望，这样的愿望始于自己第一次得到SES当志愿者的帮助。





“加入SES是我很多年的愿望。大概十几年前吧，我们这个地区被暴风袭击。邻居的树倒了，街上的大树枝掉下来把电线砸了，SES的人来帮忙，我一看，有年轻的小姑娘，也有岁数大的，比较有经验的。就是那时候开始知道有SES。“



知道SES之后，陆佳偶然在自己的课堂上了解到加入的方法。





Advertisement

“2021年的时候，因为疫情就上网课。有一次我有个学生说今天不能来上课，因为有SES的活动。于是我问了怎么参加后，就报了名。”





陆佳说，有些人报了名培训一下就不见了，但她坚持每周为SES工作3小时，每月安排一天培训。自己最开始做志愿者时也经历了克服内心恐惧的过程。



“我们家有个铁门，因为打雷我就不敢去开这个铁门，但我接到电话说打雷的时候我们也要在外面作业，一身湿一身泥是常有的事，因为大多是下雨的时候出去，真的挺危险的。“





除此之外，陆佳说SES志愿者有时还会协助警察搜寻一些物证，一去就是一天。



最近昆州、新州再次迎来大降雨。连日来，新州SES已发出数十个警告，要求当地居民做好应对洪水的准备。陆佳也给大家提了些建议。





“要关注信息。一个是手机上的天气预报，还有就是SES网站防洪信息。另外有些郊区，比如可能你在防洪堤后面的话，要做好防洪的计划，准备一些沙袋或者其他的措施，把贵重东西往高处放。注意天气情况变化，做好撤离准备。第三是立即行动，让你撤离就撤离，千万别犹豫。”





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

