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【我们的故事】墨尔本时装周上唯一的华裔设计师Viceta Wang

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Viceta Wang在墨尔本时装周。 Credit: Viceta Wang

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Published 29 October 2022 at 10:12am, updated 42 minutes ago at 10:17am
By Mo Lin
Source: SBS

在刚刚过去的墨尔本时装周上，Viceta Wang是唯一一位来自中国大陆的华裔设计师。Viceta带去时装周舞台的作品“蜕变”讲述了怎样的故事？从深圳到英国再到澳洲，Viceta又是如何一步步实现设计师梦想的？

Published 29 October 2022 at 10:12am, updated 42 minutes ago at 10:17am
By Mo Lin
Source: SBS
十月，墨尔本迎来了2022年的春季，近日举办的墨尔本时装周（Melbourne Fashion Week）也给墨尔本的春天增添了不少时尚的色彩。

墨尔本时装周作为每年颇具影响力的时尚活动之一，再度迎来了知名设计师和新兴设计师的最新作品。

来自中国大陆的华裔设计师Viceta Wang带着自己的最新设计参加了时装周的首秀“城市花园（Urban Garden）”。
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Viceta Wang的作品“蜕变”。 Credit: Viceta Wang
Viceta带去时装周舞台的作品“蜕变（Metamorphosis）”讲述了怎样的故事？“蜕变”这个主题的灵感从何而来？

从深圳到英国再到澳洲，Viceta是如何一步步实现设计师梦想的？

除了是一位出色的设计师，Viceta也是两个小女孩的母亲。在高强度的工作之下，Viceta是怎样来平衡工作和生活的？
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Viceta Wang的作品“蜕变”。 Credit: Viceta Wang
记者林沫要请设计师Viceta Wang跟大家分享自己参与墨尔本时装周的心路历程以及从事服装设计行业的人生经历。

欢迎您点击音频，收听完整采访。

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