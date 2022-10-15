【我们的故事】维州Point Cook选区独立候选人赵侠：从创办学生会到州议员候选人

赵侠（Larry Zhao）1999年从天津来到澳大利亚，在墨尔本完成了高中、大学和研究生的学业。到今年，赵侠已经在澳大利亚生活了23个年头了。



可以说我人生中超过一半的时间是在澳大利亚渡过的。

为什么参与今年的维州大选？





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“我在西区居住了很长的时间，看到了当地的我们需要去调整和改进的问题。”在谈到参选原因时赵侠如是说。





“Point Cook是墨尔本的新区，澳大利亚统计局公布的最新人口普查结果显示，Point Cook有70%的人口是出生在海外的，海外人口出生率在全澳排名第一。”





赵侠认为，作为少数族裔，能够以候选人的身份参与到维州的州选举中和他过往的经历密不可分。





赵侠在Monash大学完成了信息技术(IT)、银行和金融(Banking and Finance)双学位的课程。在上大学期间，因为当时学校里没有华人学生社团，赵侠在读书之余就跟小伙伴一起创建了自己的华人学生社团MCSA（Monash Chinese Students Association）。



赵侠（Larry Zhao）在Monash读书期间与同学合影。 Credit: 赵侠（Larry Zhao） “这个社团是在2002、2003年的时候创立的，我当时也被评为了Monash海外留学生代表。我发现学校里有很多提供给海外学生的免费服务，但中国留学生刚来澳洲很多服务是不知道的，我希望通过学生会的组织，可以把免费的服务让更多的留学生知道。”





除了传递学校的信息之外，MCSA还组织了很多社团活动，丰富了中国留学生的课余生活。





我要为Point Cook选区做些什么？





赵侠在采访时说，Point Cook的交通和教育问题是他关注的焦点问题，同时他还希望州政府能把多元文化社区活动中心的项目建在西区。





“Point Cook的人口越来越多，我们的交通已经无法承受这样的压力了 ，无论是公共交通还是拓宽道路的问题。举个例子来说，从Point Cook的Sanctuary Lakes小区到freeway，平时可能5分钟10分钟就可以上高速了，但是在早高峰晚高峰的时候，可能要30-40分钟才可以出来上高速，这是一个急需解决的问题。”





除了交通问题，教育问题也是赵侠关注的焦点。十年前，Wyndham市只有十几万人口，澳大利亚统计局最新的统计数据显示，Wyndham的人口数已经接近30万了。





“这个区人的口增长率是全国最高的地方，婴儿的出生率很高，但是幼儿园的数量是不够的，学校也是不够的。我们需要维州政府有更多的资源可以投到这个区来。“



在参与今年的竞选之前，赵侠在2020年曾参加过Wyndham市议会的选举，虽然没能取得成功，但赵侠从中收获了哪些经验呢？在决定参选前，赵侠是否想过从政这条路可能会困难重重，也会遭批评和指责和质疑呢？





欢迎您点击音频，收听完整采访。





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