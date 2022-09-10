【我们的故事】烘焙达人Sam：中秋月饼 如何做到年年吃年年新？

月饼象征着大团圆，人们把它当作节日食品，赠送亲友。除了经典的咸蛋莲蓉月饼，烘培达人们也推出让人耳目一新的月饼口味。





市场上的月饼种类繁多，口味也是五花八门，做什么样的月饼才能让消费者有新鲜感也是让西点师们煞费苦心的一件事。





Sam说：“月饼是一个非常传统的华人都会喜欢吃的节日的食物，我们一定要遵循传统，但同时又要去创新。”





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“创新对于我们来讲又要遵循几个条件，第一，我们的创新是要能被大家接受的创新，我们的创新也不能跑的太快，那我们就要跟着大家喜欢的东西来做。”





“比如说这两年大家都很喜欢奶茶，那我们就会考虑把奶茶和传统的月饼进行融合。我们在墨尔本，墨尔本什么东西最有名，肯定是咖啡，所以我们也会想办法把咖啡这个元素和传统的月饼进行融合。”





Sam说，每年到中秋的时候，作为西点师要琢磨非常多创新方面的东西。



伯爵啵啵口味的月饼 Credit: Sam 中秋月饼要花多久筹备？





西点师Sam坦言，“对于我们来说，月饼是要花一年的时间来作的。”



如果从开始准备来讲，今天是2022年的中秋节，2023年中秋节月饼的准备时间就是明天了。 Sam

Sam解释说，最花时间的地方不是在制作，而是在自己的脑子里。





"大概有雏形之后，我们要和供应链进行对接。我们的礼盒是一整套服务。一整套中秋月饼礼品解决方案。包括月饼本身，包括适合目标市场的包装，包装的生产等等。”





“提前两三个月我们就要开始准备人手，提前三五个月我们和老客户的销售工作就要开始了。”





西人对月饼的接受程度如何？为什么一个男生会选择从事西点行业？对于想要从事烘焙行业的“后浪”，有什么经验传授？





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