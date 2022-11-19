APEC会议在曼谷闭幕 澳洲重置与亚太关系

泰国总理巴育（Prayuth Chan-ocha）在宣布2022年亚太经合组织 （APEC）会议闭幕时确认，泰国将追求开放、联系和平衡的目标。





代表们利用这次会议——以及在柬埔寨举行的东南亚峰会和在巴厘岛举行的20国集团峰会——来引导该地区的经济走向可持续增长。





但是，俄罗斯在乌克兰的战争以及台湾海峡和朝鲜半岛等热点问题所带来的紧张局势给会谈蒙上了阴影。





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澳大利亚重置与亚太关系





随着APEC会议的结束，澳大利亚相信它已经在整个地区重置了关键的关系。





阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）已成为六年来首位与中国国家主席习近平会面的总理，但他表示两国外交关系仍存在挑战。





阿尔巴尼斯在峰会的最后一天发表了讲话，他强调了澳大利亚对气候变化和全球合作的承诺。





“我们被提醒，你不可能用一个国家的办法来解决全球性的问题。它们需要国际合作，需要善意，需要各国为我们的共同利益共同努力。这就是我在过去八天里努力做的事情，就是发出一个信息，即澳大利亚希望建设性地参与。”





澳大利亚与印度达成新的贸易协议





澳大利亚和印度之间的一项新的贸易协议也获得了通过。





条约议会委员会已经批准《澳大利亚印度经济贸易协定》，委员会主席兼工党议员威尔逊将这份协议描述为“早期收获”的协议，这将为进一步的贸易、市场准入、投资和监管铺平道路。





同时，委员会还对这份协议缺乏协商表示关切。





但本周在G20峰会期间与印度总理莫迪会面的总理阿尔巴尼表示，机会是 "巨大的"。





“印度是一个多元化的经济体。它也是一个多元文化的社会。这是一个充满活力的社会。印度的发展速度当然是我们所希望的。印度是一个稳定的民主国家，我们应该与它有更多的接触。我们在澳大利亚有大量的印度侨民，这对我们的商业关系是一个很大的好处。”



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