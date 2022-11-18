全球记录的新冠病例数4个月来首次增加 澳洲病例数继续上升

要点 澳大利亚的新冠确诊病例数持续上升；

澳大利亚批准使用第二种二价新冠疫苗；

世卫组织记录的新冠病例数自7月中旬以来首次增加。

目前，Omicron BA4和BA5变种仍然在澳大利亚社区中传播，感染了新的变种XBB和BQ.1的人数则在上升。





在新州，本周有22672人被诊断出感染了新冠，比前一周增加了52.8%，有39人死亡。





在维州，本周新冠确诊人数为16636人，比前一周增加了63%，有46人死亡。





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在昆州，新冠病例数自上一报告期间以来几乎翻了一倍，从5828人增至10106人。



周五，新州卫生部将其新冠风险评级上调至琥珀色级别，要求在所有医院区域都要戴口罩，并对访客人数进行监测。





新州卫生部副事务官黛布·威尔科克斯（Deb Willcox）表示：“亲友们仍然可以前往陪伴患者，但我们要求对每次探望患者的访客数量进行限制。”



本周重要的疫苗公告

本周，澳大利亚卫生和老年护理部就新冠疫苗发布了三项重要公告。



在澳大利亚，辉瑞公司的Omicron特异性新冠加强针已被批准用于18岁及以上人群的第三剂和第四剂疫苗。从12月12日起，符合条件的澳人将可接种。



辉瑞新冠儿童疫苗已获批用于6个月至5岁以下、有严重免疫缺陷、有复杂或多种身体问题，或者是有重大或复杂医疗需求的残疾儿童。它将于2023年1月中旬开始提供。



澳大利亚免疫技术咨询小组已经决定不推荐第五剂疫苗或第三剂加强针，新的建议预计将在2023年初、冬季之前提出。

当局将重点放在增加澳人加强针的接种方面。





根据澳大利亚免疫技术咨询小组的数据，有550万澳大利亚人符合条件、但尚未接种第三剂疫苗，有320万名50岁以上的澳大利亚人尚未接种第四剂疫苗。



当局鼓励澳人检查自己是否有资格使用抗新冠病毒口服药物。





澳大利亚首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）说:“尽快得到这些治疗非常重要。”





他解释说，如果在新冠确诊后的一天内服用就最好，但最多服用五天。





“（这将）降低人们患重症、住院或者实际上是死于新冠的几率。”



根据世界卫生组织每周流行病学的最新报告，全球新冠病例数自7月中旬以来首次增加，本周新增病例数增加了2%；新增死亡人数较上周下降了30%。





世卫组织警告说，由于全球检测减少，实际病例数被低估了。





在国家层面，日本、韩国、美国、德国和中国报告的全球新冠病例数最多。





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