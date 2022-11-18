澳大利亚邮政就涉嫌歧视的“印度照片”标牌致歉

澳大利亚邮政（Australia Post）已经为阿德莱德一家邮局展示的“不可接受”的标志牌向公众致歉。





据悉，阿德莱德Rundle Mall一家邮局门口放置的这一措辞不当的标牌本意为提醒顾客该门店无法拍摄印度护照要求的照片。





然而，该标牌上写道：“很遗憾，我们不能拍摄印度人照片（We unfortunately CAN NOT take Indian photos）。”





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在这句话上方的较小字体中，它解释说这是“由于我们的照明和照片背景质量”。



该标志被张贴在一个社交媒体页面上，引发数百条对该措辞表示失望的评论。





澳大利亚邮政的一位发言人说，该公司对因所谓的“未经授权的标志”所造成的任何冒犯“毫无保留地道歉”。





该发言人在一份声明中说：“我们在得知此事后，立即撤除了该标志，并与有关团队成员进行了交谈。”





该发言人说，澳大利亚邮政正在“全面调查这个问题”，并将采取“适当的行动”。





据澳大利亚广播公司（ABC）报道，该标志是在周三下午张贴的，并在周四上午被移除。



通信部长罗兰（Michelle Rowland）在给澳大利亚邮政首席执行官格雷厄姆（Paul Graham）的一封信中说，她对这个标志“深感不安”。





她在Twitter上发布的信中说：“该标牌所述的与护照照片有关的信息是不可接受的，并造成了极大的冒犯。”





“任何人都不应该因为肤色或来自哪里而受到歧视。”





她呼吁格雷厄姆解释澳大利亚邮政将采取哪些措施来确保此类事件不再发生。





社交媒体用户猜测，印度的护照照片要求与澳大利亚的不同。





澳大利亚邮政发言人说：“虽然这个标志的措辞是不可原谅的，但我们了解到印度领事馆确实拒绝了该邮局提供的一些客户的护照照片。”





“我们已联系印度驻澳高级专员公署了解照片的问题，以便我们可以紧急纠正这一问题。”





“虽然没有冒犯的意思，但这种判断失误远远低于我们对澳大利亚邮政团队成员的期望标准。”





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