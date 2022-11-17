SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（11月18日）Play13:13SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.1MB)Published 18 November 2022 at 8:30amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 18 November 2022 at 8:30amBy Cindy XiePresented by Cindy XieSource: SBS澳大利亚邮政因一家邮局标识措辞不当致歉维州州长候选人马修·盖伊接受反复机构调查外卖平台Deliveroo倒闭 上万骑手瞬间失业Advertisement荷兰法院对击落 MH17 航班肇事者作出判决请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化【对话后浪】前三十年睡不醒，后三十年睡不着SBS晚新闻（17/11/2022）SBS中文电视新闻庆祝开播一周年：继续报道社区关心的新闻