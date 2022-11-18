电台主持人透露与长期新冠“斗争” 超过50万澳大利亚人或有类似经历

要点 新的模型显示，到今年12月，多达50万澳大利亚人可能会出现长期新冠症状；

研究人员表示，对一些人来说，长期新冠症状会明显限制他们的活动；

澳大利亚有超过1050万人感染了新冠。

根据模型，澳大利亚有50多万人可能会患有长期新冠（long COVID），其中11万人将可能受到“严重影响”。





塔斯马尼亚大学和迪肯大学的研究人员使用三种不同的模型去预估在12月初可能有长期新冠症状的人数。





他们呼吁联邦政府增强数据收集和监控，与此同时，全国全科医生的协会机构希望得到更多支持去照顾病人。





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长期新冠的特点是长期的健康问题，包括极度疲劳，通常在发病3个月后出现，症状持续至少两个月。





澳大利亚电台主持人杰姬·“奥”·亨德森（Jackie "O" Henderson）本周透露了她与长期新冠“斗争”的经历，她宣布离开她与凯尔·桑迪兰兹（Kyle Sandilands）主持的KIIS FM节目。





亨德森说，今年早些时候感染了新冠，自那以后情况就“不太好”，一直感到疲劳。





周一亨德森对听众说：“自从感染病毒后，我去看了几次医生，他说因为我每天都给自己压力。节目结束后，我所做的事情就是睡觉，但没有好转。”



亨德森说，虽然她“还好”，“不会死”，但她的医生警告说，如果她继续这样给自己压力的话，情况会“更糟”。





澳大利亚记者特蕾西·斯派塞（Tracy Spicer）也讲述了她如何应对长期新冠。今年4月，她在接受澳大利亚九号网络采访时表示感觉自己大不如前。



长期新冠会对澳大利亚产生什么影响?

世界卫生组织估计，新冠感染者当中有10%到20%将患有长期新冠。





一份研究的模型表明，澳大利亚至少有16万人可能在12月初出现长期新冠症状，其中超过3.5万人所出现的症状将会明显限制他们的活动。





研究人员根据澳大利亚国立大学的研究做了调整，估计数字分别增加到50多万和超过11万。





该报告的主要作者马丁·亨舍尔（Martin Hensher）教授说：“由于长期新冠，可能有数以万计的澳大利亚成年人在12月无法工作。”



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“这不仅会对我们国家的健康和福祉产生不利影响，还会对经济产生许多流动效应。”





亨舍教授说，澳大利亚在类似国家中是一个例外，没有对长期新冠进行大规模的全国调查。





该研究提出了几项建议，包括通过澳大利亚统计局和澳大利亚健康和福利研究所的定期调查加强对长期新冠的监测。





澳大利亚有超过1050万人感染了新冠。





在截至11月9日的一周内，全澳共报告了将近5.5万（54661）例新病例。





上个月，在联邦议会的一项调查中，医生们提到，全国各地的长期新冠诊所接到民众的大量问诊请求，等候名单不断增加。



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澳大利亚皇家全科医师学院院长凯伦·普莱斯（Karen Price）教授呼吁加强教育。





周四，她说：“我们面临的挑战之一是患者对长期新冠的认识不足，较难得到医疗和相关预约，并且在获得多学科治疗方面还可能要自付高额费用。”





“患者报告说，他们在卫生系统中遇到了一些问题，无法获得适当的长期新冠评估、诊断和治疗，这种情况必须改变。”





“缺乏足够的长期新冠专科诊所，特别是在乡村和偏远地区，已经开设的诊所无法满足需求。”





SBS记者已联系联邦政府请其置评。





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