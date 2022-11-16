政界人士、房地产经纪人、护士：哪些工作最值得信赖?

要点 2022年道德指数发现，澳大利亚人在新冠大流行开始时飙升的信任水平已逐渐下降；

州政界人士这一职业净得分为负22分，人们对它的信任度相较前两年下降；

虽然人们认为道德规范水平在下降，但对良好行为的期望在增长。

根据最新的道德指数，相较联邦政府的政界人士和房地产经纪人， 州政界人士获得的信任度更低。





在受信赖的职业中，名列前茅的是护士，其次是消防员和护理人员。





这份由澳大利亚治理学会（Governance Institute of Australia）编制的年度调查显示，总体得分为42分，低于去年的45分，也低于2020年的五年高点52分。





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该学会表示，道德指数得分体现人们对社会中道德行为水平的总体看法和信任度。



Frontline workers are among the most trusted in Australia. Credit: SBS 从机构方面来说，社交媒体TikTok得分为负32分，低于发信日贷款者（负30分）和Facebook（负28分）。





从行业来说，媒体为负15分、大企业为负3分，资源企业为负1分。





该学会首席执行官梅根·默托（Megan Motto）表示，这显示出信任度和人们认为的道德规范水平有明显下降趋势。





州级政治这一职业得分为负22分，在所列的职业中跌至最后一名，这低于2021年的负10分和2020年的2分。





维州的州选举在本月举行，新州的选民将在明年3月份投票，这对于维州和新州的参选者来说是坏消息。



In bad news for state politicians, they top the list of least trustworthy jobs. Credit: SBS 默托表示，“我们同舟共济”的强烈意识使民众的信任度在新冠大流行开始时飙升。





当时澳大利亚人对政府和医疗行业的信任，在很大程度上得到了回报。





她说，但从那时开始我们看到了信任的瓦解。





“我们似乎更不相信别人，更愤世嫉俗，也更有分歧了。”





腐败、避税和不可靠的广告是人们对商业的首要关注。





益普索开展的一项调查发现，联邦政府和大公司，而不是个人，被视为在应对气候变化方面有最高的道德规范义务。





感染新冠时去度假也给许多澳人带来道德上的困境。





调查发现，超过四分之三（78%）的澳人如果在开展州际度假前几周出现症状，就会去做检测。





尽管人们认为一些行业和职业的道德规范水平似乎在下滑，但对良好行为的期望却在增长。





道德规范预期赤字——对某件事应如何符合道德规范的预期和发生的事情之间的差距——今年扩大到负37分，2021年为负28分。





默托表示：“差距越大，表明社会没有按照我们希望的方式运行的迹象就越强。”





未来一年的三大道德规范挑战是解决老年护理的问题、增强本土制造业以减少对受中断供应链的依赖，以及对气候和环境采取行动。





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LISTEN TO SBS晚新闻（2022年11月16日） SBS Chinese 16/11/2022 06:37 Play