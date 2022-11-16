未完成签证申请数量有所下降 积压签证已处理近25%

要点： 移民部长称，自6月1日以来，已经完成了300多万份签证审理；

他指出，当局也在努力简化用于确定申请优先级的系统；

政府正准备审查澳大利亚的移民制度。

澳大利亚的签证积压申请数量一度接近100万份，如今已降至75.5万份。





移民部长安德鲁·吉尔斯（Andrew Giles）周三在悉尼举行的澳大利亚经济发展委员会（CEDA）移民会议上表示，自6月1日以来，该部门已经完成了300多万份签证申请的审理。





吉尔斯部长说，政府有望在今年年底前再完成约60万份积压的申请。





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他表示，当局如今已经多雇了近300名工作人员来处理签证。





他说：“我们已经将简单的任务自动化，以腾出工作人员来处理更复杂的签证申请。”





吉尔斯说，政府也在努力简化用于确定申请优先级的系统。





他说：“以前的优先排序系统的复杂性使某些技术签证申请的单次审理时长增加了45分钟。我目睹了分流小组的工作人员将签证分为不同的组别，而不是做出决定。”





“如果我们对每个人都进行优先排序，就相当于我们没有对任何人进行优先排序。”





吉尔斯在演讲中说，处理技术签证的中位时间已经从2015-16年度的4个月猛增，每年增长一个月，直到2018-19年度，处理时间的中位数为7个月。



Immigration Minister Andrew Giles said that more than three million visas had been finalised since 1 June. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 他表示，政府在本财政年度还增加了永久技术签证和家庭签证的数量，并补充说“任何移民都不应该是永久临时的”。





在会议上，前高级公务员马丁·帕金森（Martin Parkinson）是负责对澳大利亚移民系统进行全面审查的三位专家之一，他说，如今人们可以在内政部的网站上找到一份讨论文件，提交截止日期是12月15日。专家们的目标是在2月底前提交一份临时报告，并在3月底至4月前提交一份最终战略。





帕金森说，他不想预先判断结果，但他承认，审查可能会以简化签证审理程序可能带来的好处为出发点。





联邦预算包含3610万澳元用于签证处理，以在九个月内增加500名工作人员，以减少签证积压。





另外，政府已宣布将审查澳大利亚的移民制度，以确保其与时俱进。





吉尔斯部长说：“我们需要一个能够吸引和留住人才的制度，一个简单、高效并与澳大利亚现有技能互补的移民制度。”





“国际流动性对经济活动至关重要。对于澳大利亚来说，这种重要性将随着时间的推移而继续增长。”





- With AAP





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