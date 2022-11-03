澳大利亚访客签证申请“爆满” 中国游客签证等待时长高达四个月

澳大利亚访客签证等待时长曝光 新报告显示，中国公民递交的旅游签证审理时间高达四个月

与新冠大流行前相比，抵澳访客人数出现了大幅减少

一份新报告显示，渴望在今年访问澳大利亚的游客需要等待数月才能获得签证批准，其中大多数中国公民无法在四个月内得到签证审批。





这份近期刚刚发布的最新报告详细说明了2022年4月1日至6月30日期间的签证审理时长。报告显示，75%的旅游签证申请（600和676类别）在59天内得到审理，比2019年的仅16天多出了269%。





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商务签证（短期停留，456类别）和商务访客签证（600类别）的审理时长也增长到15天，而在2020年3月20日澳大利亚因新冠疫情关闭国境之前，审理时长仅为7天。





尽管签证申请的数量大大减少，但审理时长还是出现了爆炸式增长。



大约75%的旅游签证需要59天方能审理完毕。 Source: SBS 内政部在2019年4月至6月期间收到了约130万份访客签证申请（包括旅游和商务签证），而今年同期只收到了695343份。



为什么审理时长增加了？

该报告披露了4月至6月的数据，主要涵盖了5月21日阿尔巴尼斯政府赢得联邦选举之前的时期。





内政部发言人在一份声明中告诉SBS新闻，“签证审理时长将需要一些时间来改善，因为我们正在处理积压中的旧申请”。





发言人表示，该部门正在实施政策改革，以简化签证审理流程，并称自6月1日以来，内政部已审理近280万份临时和移民签证申请，其中包括150多万份访客、19.9万份学生和4.3万份临时技术移民签证申请。





阿尔巴尼斯政府宣布将额外拨款3610万澳元，在九个月内雇用多达500名员工，以帮助解决签证等待时长问题。截至9月底，这些职位中约有20%已有人员上岗。





该部门还从5月开始额外招聘了260名工作人员，以支持临时和移民签证的审理，而此前专注于处理旅行豁免事项的工作人员也已被重新安排到签证审理岗位中。但目前尚不清楚人员配置水平是否已经恢复到大流行前的水平。



一些想要访问澳大利亚的旅行者需要等待数月才得到签证批准。 前移民部助理部长阿布·里兹维（Abul Rizvi）表示，他认为最早在有关7月至9月数据的下一份报告公布之前，签证审理时长不会恢复。





“他们现在的处理速度应该会更快，但我怀疑改善将是渐进的，不会是突然的，”他说。





某些国家的访客面对的审理时间甚至更长

对某些国家的公民来说，审理时长甚至更久，今年4月至6月，约75%中国公民递交的旅游签证需要120天才能审理完成。而在2019年同期，大多数人的签证在9天内就能得到处理。





该部门没有回答关于这些签证审理时间为何如此之长的问题。





里兹维说，中国严格的新冠限制措施（包括广泛的封锁）可能使签证的审理更加困难。他说，签证官也可能对来自中国的签证申请采取更加谨慎的态度，并指出最近九号台的一项调查揭露了涉嫌与犯罪集团有关的签证欺诈行为。





里兹维说，澳大利亚政府很可能已经意识到在中国以及其他国家开展的诈骗活动，并正在更仔细地审理访客签证。



澳大利亚政府可能会对中国游客的签证申请进行更仔细的审理。 Source: AAP 在商务签证方面，大约75%的美国公民签证等待时长为52天，远高于15天的平均时长。





但与去年4月至6月相比，审理时长已经有所改善，当时大多数旅游签证需要160天的审理时长，而商务签证则需要342天。



抵澳人数与大流行前水平仍有很大差距

抵澳访客数量（包括游客和商务旅行者）仍然远远低于新冠大流行前的水平。2021/22年度约有699725人到访澳大利亚，比2018/19年度的650万人低9倍多。





这些访客中，约有17%来自印度，15%来自英国，12%来自新加坡。





而在2018/19年度，17%的访客来自中国，11%来自美国，10%来自英国。现在，中国旅客仅占澳大利亚入境旅客总数的2.3%——2021/22年度只有15855名中国旅客抵澳，而三年前有100万中国旅客。



赴澳旅客数量急剧下降。 Source: SBS 然而，最近的数据显示旅游业可能会开始好转。今年6月，澳大利亚有219607名访客签证持有者，只比2019年同期的316469名旅客少了约10万人。





从2021年12月17日（即边境对一些完全接种疫苗的旅客开放的那一周）到今年10月14日，在澳大利亚的访客签证持有者人数增加了396%。



旅客来源地发生重大变化

在旅游签证审理方面，游客来源国也发生了重大变化。





在2018/19年度，即新冠大流行之前，最大的游客来源国是中国，共获得了856110份旅游签证批准，占520万份获批签证的17%；其次是美国、英国、日本和马来西亚，印度排在第六位，获得了250874份签证批准。





此后，中国游客的数量急剧下降了95%，在2021/22年仅获批了36150份签证。印度的签证数量相当稳定，有190605份签证获批，使其成为该年度最大的游客来源国，占到了该年度100万份获批旅游签证的19%，其次是英国、新加坡、美国、马来西亚和中国。



中国曾经是向澳大利亚递交旅游签证申请最多的国家，但游客和商务旅客的需求已大幅下降。 Source: SBS 尽管获批的签证数量从2018/19年度的208480份下降到2021/22年度的84792份，但新加坡已从第八位上升至第三位。





里兹维说，与中国、香港和日本相比，澳大利亚可能仍然是新加坡人的热门旅游目的地，因为上述地区仍有严格的COVID-19限制。





“新加坡人必须把钱花在某个地方度假，我认为我们从中受益，因为从COVID的角度来看，我们被视为一个相对安全的目的地，”他说。





继2018/19年度的200038份签证后，来自中国的600类旅游签证获批数量在2020/21年度和2021/22年度也降至零。里兹维说，这些签证份额通常分配给受信任的旅行团使用，因此可能受到大流行期间缺乏来自中国的旅行团的影响。



商务签证批准率下降320%

该报告还显示，商务签证的审批出现了重大转变。早在2018/19年度，约有504782份商务签证被批准。排名第一的国家是中国，有82026份签证申请获批（占总数的16%），其次是美国、英国、日本和印度。





三年后，中国已经下降到名单上的第六位，只获得了8198份商务签证批准。2021/22年度总共批准了120103份签证。





如今排名第一的国家是美国，占2021/22年度获批的商务签证数量的11%，尽管这个数字比2018/19年度低四倍。美国获批的签证数量从2018/19年度的65325个下降到13444个；美国之后是新加坡、英国、印度和韩国。



签证更难获批的国家

今年4月至6月期间，澳大利亚批准了91.9%的访客签证申请（包括旅游和商务签证），而2019年同期为94.6%。





据了解，大流行前或期间提交的签证申请的最终结果可能影响了批签率，因为一些申请人可能经历了情况变化，可能不再想前往澳大利亚。





与COVID-19有关的旅行限制也继续影响着中国公民出于旅游目的进行国际旅行的能力。





不同国家的批签率可能差别很大。4月至6月期间，来自泰国的600和676类别旅游签证申请中仅有66%获批，而来自美国的申请则有95%获批。





早在2019年，泰国同期的旅游签证批准率为82%。斐济的批签率最低，为76%，而智利的批签率最高，为96%。





这还不包括电子访客签证（651类别）的数据，这是一种仅限包括英国和其它欧洲国家在内的某些国家公民申请的电子签证。



澳大利亚在今年4月至6月期间批准了约83%的旅游签证，但泰国的批签率要低得多，仅为66%。 Source: SBS 与此同时，600类别商务签证的批签率也有所下降。此前，大多数国家在2019年4月至6月期间，此类签证的批签率很高（超过90%），总体批签率为94%。如今，这一比例已降至91%，特别是中国的商务签证批签率从2019年4月至6月的93%，下降到了今年的仅83%。





相比之下，600类别家庭成员担保旅游签证的批签率从2019年4月至6月的81%，提高至今年的88%。印度尼西亚拥有94%的最高批签率，与2019年仅78%的批签率相比有了巨大的改善。





黎巴嫩的批签率最低，为71%，尽管这比其2019年的55%有所改善。此前，2019年批签率最高的是孟加拉国，为92%。





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