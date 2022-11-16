新州洪水危机尚无缓解迹象 Eugowra据信有两人失踪

要点：
- 整个新州中西部地区正处于高度警戒状态，以应对新一波洪水；
- 据信在Eugowra镇有两人失踪；
- Forbes居民面临两周内第二次洪灾袭击。
在新州中西部城镇Eugowra发生的严重洪灾中，多机构正在搜寻据信失踪的一男一女，而整个地区则对新一轮洪灾严阵以待。
周一清晨，湍急的水流达到整个城镇的屋顶高度，摧毁了道路和基础设施，让许多当地人措手不及。
该镇两名居民——60岁的Dianne Smith与85岁的Ljubisa "Les" Vugec——被报告失踪。
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目前，Eugowra地区正在搜寻这两名失踪者，许多警务机构和州紧急服务部门（SES）都参与其中。
新州中西部的另一城镇Forbes的居民面临着两周内的第二次洪灾，被摧毁的社区正在进行清理工作。
气象局警告说，Forbes的Lachlan River可能会在周三上午达到1952年6月的历史峰值10.8米，预计重大洪水将持续至本周末。
SES已在全镇发布疏散警告，影响到大约1000人和多达600个家庭和企业。
自该地区周一清晨在几个小时内降下120毫米的雨水造成凶猛的山洪，迫使Wyangala大坝溢流至已高度饱和的Lachlan River以来，工作人员一直在挨家挨户地敲门和堆沙袋。
大约100名澳大利亚国防军人员已被部署至该地区，以协助救援行动；12名新西兰志愿者也已抵达。
14架飞机被指定用于支持受困居民，另有4架飞机正在帮助执行后勤和运输任务。
SES专员卡琳·约克（Carlene York）表示，本次救援行动是“整个新州有史以来最大的行动之一”。
周一清晨，暴雨使Eugowra的Mandagery Creek的水位高度增加了一倍，给这个800人的小镇带来了灾难。
周日晚上，当地居民Kelly Chambers在他们家不到一年购置的房屋内里庆祝双胞胎女儿的23岁生日。
但仅仅几个小时后，他们从窗户爬出来，在齐腰深的水中涉水而过，因为洪流撕裂了村庄。
Eugowra居民描述了两股突如其来的猛烈洪水流经该镇，冲走了房屋，推倒了建筑，留下了像“战区”一样的破坏。
Eugowra resident Kelly Chambers says she family had to escape through window of their home during flash flooding in the town. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY
周二下午，新州消防和救援人员帮助找到了8名据报失踪的人。他们发现了被掀翻的汽车，包括一辆挂在树上的面包车、一辆受困的救护车、被夷为平地的棚屋和受损的道路。
周二下午，全州已发出超过100个洪水警报，包括对Condobolin的紧急警告，该地区目前交通已被切断。
The major regional NSW centre of Forbes is still recovering from the last major flood that hit the town. Credit: CRAIG DWYER
在截至下午3点的24小时内，SES进行了34次洪水救援，并回应了近500个求助电话。
清理工作已经在Canowindra、Cowra和Cudal等城镇和村庄展开，这些城镇和村庄也受到了山洪暴发的冲击，房屋和商店都变成了泥泞的废墟。
SES正计划部署更多的国际团队，预计周末该州南部将出现雷暴天气。
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