新州洪水危机尚无缓解迹象 Eugowra据信有两人失踪

要点： 整个新州中西部地区正处于高度警戒状态，以应对新一波洪水；

据信在Eugowra镇有两人失踪；

Forbes居民面临两周内第二次洪灾袭击。

在新州中西部城镇Eugowra发生的严重洪灾中，多机构正在搜寻据信失踪的一男一女，而整个地区则对新一轮洪灾严阵以待。





周一清晨，湍急的水流达到整个城镇的屋顶高度，摧毁了道路和基础设施，让许多当地人措手不及。





该镇两名居民——60岁的Dianne Smith与85岁的Ljubisa "Les" Vugec——被报告失踪。





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目前，Eugowra地区正在搜寻这两名失踪者，许多警务机构和州紧急服务部门（SES）都参与其中。





新州中西部的另一城镇Forbes的居民面临着两周内的第二次洪灾，被摧毁的社区正在进行清理工作。





气象局警告说，Forbes的Lachlan River可能会在周三上午达到1952年6月的历史峰值10.8米，预计重大洪水将持续至本周末。





SES已在全镇发布疏散警告，影响到大约1000人和多达600个家庭和企业。





自该地区周一清晨在几个小时内降下120毫米的雨水造成凶猛的山洪，迫使Wyangala大坝溢流至已高度饱和的Lachlan River以来，工作人员一直在挨家挨户地敲门和堆沙袋。



大约100名澳大利亚国防军人员已被部署至该地区，以协助救援行动；12名新西兰志愿者也已抵达。





14架飞机被指定用于支持受困居民，另有4架飞机正在帮助执行后勤和运输任务。





SES专员卡琳·约克（Carlene York）表示，本次救援行动是“整个新州有史以来最大的行动之一”。





周一清晨，暴雨使Eugowra的Mandagery Creek的水位高度增加了一倍，给这个800人的小镇带来了灾难。





周日晚上，当地居民Kelly Chambers在他们家不到一年购置的房屋内里庆祝双胞胎女儿的23岁生日。





但仅仅几个小时后，他们从窗户爬出来，在齐腰深的水中涉水而过，因为洪流撕裂了村庄。



Eugowra resident Kelly Chambers says she family had to escape through window of their home during flash flooding in the town. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY Eugowra居民描述了两股突如其来的猛烈洪水流经该镇，冲走了房屋，推倒了建筑，留下了像“战区”一样的破坏。





周二下午，新州消防和救援人员帮助找到了8名据报失踪的人。他们发现了被掀翻的汽车，包括一辆挂在树上的面包车、一辆受困的救护车、被夷为平地的棚屋和受损的道路。



The major regional NSW centre of Forbes is still recovering from the last major flood that hit the town. Credit: CRAIG DWYER 周二下午，全州已发出超过100个洪水警报，包括对Condobolin的紧急警告，该地区目前交通已被切断。





在截至下午3点的24小时内，SES进行了34次洪水救援，并回应了近500个求助电话。





清理工作已经在Canowindra、Cowra和Cudal等城镇和村庄展开，这些城镇和村庄也受到了山洪暴发的冲击，房屋和商店都变成了泥泞的废墟。





SES正计划部署更多的国际团队，预计周末该州南部将出现雷暴天气。





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