广州因中国严格的新冠清零政策而爆发暴力抗议活动

要点： 周一晚，中国南部城市广州爆发了一场罕见的抗议活动；

视频显示人群摧毁路障并掀翻了一辆警车；

抗议活动给中央政府的清零政策带来了压力。

据一则网络视频显示，周一晚上，中国南部城市广州成群结队的市民撞破了新冠封锁路障，并在街上游行，场面混乱，显示出公众对新冠限制措施的不满。





在中国近期的疫情中，广州的疫情规模最大，日增新冠病例数首次超过5000人，并引发了对局部封锁可能扩大的猜测。





在推特上广泛传播的视频显示，广州市海珠区出现了嘈杂的场面，人们冲上街头，与身穿白色防护服的防疫人员进行争吵。





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推特在中国被屏蔽。而周二上午，与该地区“骚乱”主题有关的几个话题被从中国类似推特的社交媒体平台微博上删除。





路透社表示已联络广州市政府和广东省警方请求置评，但并未收到回应。



一位名叫Chet的广州居民表示，自己住在距离抗议活动发生地约一公里处。他说：“昨天晚上外面的气氛相当紧张。家家户户都锁紧了门。”他说，当地的聊天群和社交媒体上充斥着这一事件的视频和图片。





“它发生的地方离我这么近，我觉得真的很令人不安。看完这些照片后，我昨晚根本睡不着，”他说。Chet家小区已经被封锁了约20天。





周二，中国报告了11月14日当地17772例新的COVID-19感染病例，高于前一天的16072例，也是自4月以来的最高水平。





在首都北京，周一的新感染病例达到了创纪录的462例。重庆、郑州等主要城市疫情最为严重。





而当局上周宣布旨在缓解严格的新冠限制规定带来的严重影响的新政策后，许多城市缩减了常规检测措施。





然而，中国正在努力降低严格的新冠清零政策持续近三年带来的经济损害——最新的一连串惨淡的经济报告显示，中国10月份的零售额下降，工厂产出增长慢于预期。





尽管中国当局上周五宣布一些严格的COVID政策将被放宽后，许多表达了谨慎的乐观情绪，但本周对不断恶化的疫情的担忧有所增加，而且由于一些城市停止或调整了定期核酸检测，导致人们倍感困惑。



“清零”疲劳

周一晚上广州的场景是人们对新冠限制措施不满情绪的最新一次表达。在中国国家主席习近平的标志性“动态清零”政策下，这些限制措施引发了频繁的封锁和强制隔离，而中国当局认为该政策可以拯救生命。





上个月，郑州一家代工生产苹果手机的大型富士康工厂暴发了新冠疫情并引起混乱，许多工人翻墙逃离，影响了工厂的生产。





拥有近1900万人口的南方大城市广州的官员表示，除了已经建成的拥有2万张床位的6家方舱医院外，他们还计划建立更多的方舱医院，主要用于观察无症状感染者。





摩根大通分析师写道：“广州的感染曲线正在追随上海3月至4月暴发的速度，引发了是否会触发全城封锁的问题，”文中所指的便是上海今年为期两个月的大规模封锁，这引发了广泛的骚乱。





分析师表示：“这将成为政府推动放宽新冠限制措施的决心的一个检验点。”





摩根大通估计，中国在过去一周里累计新增病例超过10例的所有城市累计共拥有7.8亿人口，占该国GDP的62.2%——大约是9月底水平的三倍。



民众排长队做检测

根据中国的新规定，检测工作将更具针对性，从而减轻城市的巨大财政负担。





周一，北京人口最多的朝阳区将一些检测点移至靠近居民区的地方。





虽然这增加了检测点的数量，但也导致许多人等待时间过长，加剧了挫败感，因为许多工作场所要求出示24小时内核酸阴性检测结果。



An epidemic control worker has people scan their health codes as they wait in line for a COVID test in Beijing. Source: Getty / Kevin Frayer 在微博上，一个关于检测点关闭的话题在周一晚间被大量批评性的评论淹没，该话题随后被屏蔽。一位微博用户写道：“上班族怎么办？”另一个人问道：“这个政策是什么脑子想出来的？”





周二，官员们表示，朝阳市正在增加更多的检测点，包括办公室附近。北京市目前还对养老院实施了严格的限制措施，称“非必要不探访”。



“为什么我们楼被封了？”

周五宣布的宽松举措引发了市场的反弹，因为人们希望中国正在发出信号，计划结束几乎关闭其边界并导致频繁封锁的新冠限制政策，而这可能在3月的年度全国人民代表大会后开始。





但专家警告说，全面重新开放需要大规模的疫苗接种工作，而且还需要改变中国的信息传递方式，因为中国人仍然普遍担心新冠感染。





在上海，报告的感染人数相对较低，包括周一的16人，但公寓楼仍然被封锁，上海迪士尼度假区自10月31日以来在一名游客检测出阳性后一直关闭。





虽然中央政府已经敦促采取更灵活的方法来控制疫情，但地方当局仍有余地锁定他们评估为高风险的建筑物。





一位上海退休人员问道：“规则非常明确，为什么我们楼被封了？”在一名“密切接触者”被带走并被隔离后，该退休人员所在的住宅楼在周一上午被用胶带封锁。





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