俄罗斯代表团提前离开G20大会

五角大楼表示，其正在调查有关俄罗斯导弹袭击北约成员国波兰，并造成两人死亡的相关报道。





波兰的消防员说，袭击致死事件发生在波兰东部靠近乌克兰边境的一个村庄。





在过去的24小时内，俄罗斯对乌克兰发动了战争中最猛烈的几波导弹袭击。导弹波及靠近波兰边境的地区，如距离波兰不到80公里的利沃夫。





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五角大楼发言人帕特里克·赖德（Patrick Ryder）准将说，美国官员正在调查这一事件。





“我们知道，有媒体报道称，两枚俄罗斯导弹击中了波兰境内靠近乌克兰边境的一处。我可以告诉你，我们目前没有任何信息能证实这些报道，并在进一步调查此时。因此，当我们确实有更新的消息可以提供时，我们一定会这样做。”





波兰总理马特乌什·莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）召开了政府国家安全和国防事务委员会的紧急会议。





与此同时，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）指责西方国家试图将G20最终文件政治化。该文件谴责俄罗斯在乌克兰的行动。





20国集团领导人宣言草案中表示，“大多数成员强烈谴责乌克兰战争”。





考虑到俄罗斯，该文件还附加了一句话——“对局势和制裁存在不同看法和评估”。





拉夫罗夫说，对针对俄罗斯的批评，他感到不满。





“我们坚持认为，如果他们想提出这个话题，尽管它不在议程之上，也不在20国集团的职权范围之内，那让我们诚实一点，让我们知道，我们对这个话题有不同的看法。是的，在乌克兰，有一场混合战争。这是西方开始的，并且已经准备了很多年。”





此后，俄罗斯表团离开了峰会。在参加完晚宴活动后，代表团于周二晚上飞离巴厘岛。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在G20峰会上向各国领导人发出结束该国战争的请求。





在对20国集团领导人的讲话中，泽连斯基敦促称，现在是停止俄罗斯对乌克兰战争的时候了。





"我们不会允许俄罗斯等待，并建立其部队，然后开始一系列新的恐怖和全球不稳定。我相信，现在是必须而且能够制止俄罗斯破坏性战争的时候了。"





泽连斯基还说，为了防止发生任何核灾难，迫切需要俄罗斯军队从扎波罗热核电站撤军。





俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）对一项要求俄罗斯为其乌克兰战争支付赔偿的联合国决议予以了谴责。





克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫（Dmitry Peskov）批评联合国大会批准了该决议。





在俄罗斯于今年2月派遣武装部队进入乌克兰后，西方国家冻结了俄罗斯约一半，即超过3000亿元的国际储备。





佩斯科夫称，西方国家违反了私有财产原则和国际法。





“那些组织者正试图完成掠夺我们黄金和外汇储备的过程，这些储备被绝对非法地冻结。这是在利用联合国将这种抢劫正式化。这个决定没有法律约束力，我们将其视为非法。”





他还说，俄罗斯不准备也不愿意与乌克兰举行会谈，将继续其军事行动。





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