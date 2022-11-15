澳中外交之突破：阿尔巴尼斯与习近平会面

阿尔巴尼斯总理在与中国国家主席习近平展开正式的一对一会谈时，呼吁建立一个“稳定、繁荣与和平的印太地区”。





这是六年来习近平与澳大利亚领导人的首次双边会谈，于周二（11月15日）在巴厘岛二十国集团峰会期间进行。





他们在进入房间前握手。





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阿尔巴尼斯说：“我们有过分歧，澳大利亚不会放弃我们的利益或我们的价值观。”





“但我们的双边关系很重要。”



Prime Minister Anthony Albanese has called for a "stable, prosperous and peaceful Indo-Pacific" as he opened formal one-on-one talks with Chinese President Xi Jinping. Source: AAP / Mick Tsikas 在5月工党赢得联邦选举后，阿尔巴尼斯政府的外交部长和国防部长已分别与中国的外交部长和国防部长举行了会谈。





阿尔巴尼斯说：“双方都努力在相互尊重和互利的基础上稳定关系。”





阿尔巴尼斯指出，澳中外交关系很快将达到五十周年的里程碑，两国于1972年惠特拉姆（Gough Whitlam）政府时期建交。



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阿尔巴尼斯说：“我们商定了指导两国关系的原则，这些原则基于平等、相互尊重和互惠互利及对和平共处的承诺。这些原则今天仍然很重要。”





阿尔巴尼斯说，他期待着“建设性的交流和对话”。



马尔科姆·特恩布尔 （Malcolm Turnbull）是最近一位与习近平进行过正式会晤的澳大利亚总理。





自那次2016年的会晤后，两国关系因国家安全及价值200亿澳元的贸易制裁而日益紧张。





但阿尔巴尼斯没有为此次正式会谈设置任何先决条件，他认为确保这次会谈本身就是一种成功。





周二早些时候，国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说，虽然这次会议是一个颇受欢迎的机会，但它不会立即修复两国间断裂的关系，或因此而取消价值200亿澳元的贸易制裁。





他告诉ABC电台：“我认为没有人会假装中国提出的一些问题——当然还有我们提出的一些问题——会在一夜之间得到解决。”





“通过接触和对话，我们给予了自己一个更好的机会，今天就会有。”





With AAP.



