澳中领导人六年来首度会谈要点前瞻：两国能否重建信任？

总理阿尔巴尼斯已经确认他将与中国国家主席习近平在印度尼西亚举行双边会谈，专家们认为会谈将涵盖多个话题。





这将是自2016年以来两国领导人之间的首次一对一会谈。





从那时起，澳大利亚和中国的外交关系经历了一段坎坷之旅。





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中国对澳大利亚的一些进口产品实施了贸易制裁，并对澳大利亚对COVID-19的来源进行国际调查的呼吁作出了愤怒的反应。澳大利亚在中国与所罗门群岛的安全协议、澳大利亚人成蕾和杨恒均被监禁以及中国被指对新疆维吾尔族少数民族的人权侵犯等问题上受到了压力。





近几个月来，外交冻结已经开始解冻，外交部长黄英贤（Penny Wong）曾两次会见中国外交部长王毅。



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周一，阿尔巴尼斯先生说他期待着会谈，并将其描述为具有“建设性的”。





他在抵达巴厘岛参加G20峰会时说：“我们带着善意参加这次讨论。这次讨论没有任何先决条件。”





“澳大利亚将提出我们自己的立场。”



专家说，此次正式会谈意义重大。





澳大利亚亚洲协会首席执行官伊万诺夫（Philipp Ivanov）告诉SBS新闻：“鉴于中国是我们共同所在地区的大国和我们最大的贸易伙伴，领导人之间任何正常对话的恢复都是好消息。”





“虽然澳大利亚想让两国关系降温，但我认为对习主席来说，他可能会寻求稳定与澳大利亚的关系。”





以下是两国领导人会谈中可能会讨论的内容。



贸易制裁

阿尔巴尼斯和黄英贤已经明确表示，如果要推进两国关系，中国必须取消对包括煤炭、大麦、牛肉和葡萄酒在内的价值200亿澳元的澳大利亚商品的贸易制裁。





悉尼大学中国研究中心主任古德曼（David Goodman）教授告诉SBS新闻，解除贸易制裁“必须是恢复两国政府之间工作关系的第一步”。





他说：“他们希望与我们建立良好的贸易关系。目前，我们对他们的出口，如煤炭，比他们希望的要多，他们对此很不满意。如果他们取消制裁，那么贸易就会直接进行。”





洛伊研究所研究员兼中国问题专家徐元敬（Jennifer Hsu）博士说，贸易协议将作为“一个善意的指标”。





她说：“我认为贸易将是双方以任何建设性的方式处理的最易实现的目标。希望这也是重建澳中两国信任的一个开端。”



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成蕾与杨恒均

要解决的更棘手的问题可能是在中国被拘留的澳大利亚人成蕾和杨恒均。





记者成蕾自2020年8月以来一直被拘留，这位澳大利亚公民不允许与她的家人，包括她的两个孩子接触。





澳大利亚作家杨恒均自2019年1月起被监禁，被控从事间谍活动，对他所面临的指控没有解释。





人权观察在8月告诉SBS新闻，阿尔巴尼政府“应该明确表示，释放这些被任意拘留的澳大利亚人对重新确定与北京的关系至关重要”。





但伊万诺夫说，澳大利亚不应该对此在周二会谈中抱有希望。





他说：“中国在这方面做出任何具体回应的可能性都很小。”



China-born Australian citizen Cheng Lei has been detained in China since August 2020. Credit: Vaughn Ridley/Sportsfile for Web Summit via Ge

人权问题

澳大利亚和其他西方国家一直在谴责中国对新疆维吾尔族少数民族的涉嫌人权侵犯行为，而中国一直否认这一点。





在周日的一次演讲中，黄英贤强调了她为缓和与中国的紧张关系所做的努力，她誓言澳大利亚将继续在这些问题上保持坚定立场。





她说：“我已经明确表示，我们将在必要时就关系到澳大利亚人的问题发表意见，包括人权和维护我们都同意的国际规则。”





伊万诺夫说，中国很可能要求澳大利亚停止介入。





他说：“但这对澳大利亚来说将很难同意。”





古德曼教授补充说，中国可能也在寻求澳大利亚的更多尊重。





他说：“他们可能会说，‘你们少一点对中国威胁论的宣传’。”





“但我不知道阿尔巴尼斯如何能实现这一目标。”



气候变化

澳大利亚和中国都是碳排放大国，但这个亚洲超级大国正试图在这一领域展现全球领导力，习近平承诺到2060年中国80%的能源来自非化石资源。





这是一个比澳大利亚更雄心勃勃的目标，如果中国实现了这一目标，它将是主要经济体中减排最快的国家。





古德曼教授说，习近平甚至可能推动阿尔巴尼斯在气候变化问题上采取更强硬的立场。





他说：“中国正在推动发展中国家去使用可再生能源。他们在可再生能源的某些方面处于领先地位，这对他们来说是一个巨大的出口市场。”



区域和国际安全

伊万诺夫说，随着中国在亚洲和太平洋地区寻求主导地位，以及与澳大利亚在其与所罗门群岛的安全协定上的紧张关系加剧，两国有可能讨论他们对该地区的愿景。





他说：“国际安全方面的分歧肯定会出现。澳大利亚不希望看到中国在太平洋地区的军事或准军事活动，因为我们认为这将破坏该地区的稳定，使我们的太平洋邻国处于非常困难的境地。”





“我认为索罗门群岛肯定会是这些讨论要点之一。”





徐博士说，两人可能会讨论“澳大利亚、中国和太平洋地区在发展问题上的三边、三方关系”，尽管她承认这可能有点“牵强”。





她补充说：“但找到合作和协作的方式是这种关系可以向前发展的方面。”



再次会面的计划

伊万诺夫说，虽然“我们不应该对明天（11月15日）抱有很大希望”，但两位领导人进行交谈这一事实是“一件好事”。





他补充说，如果他们决定组织另一次会议，那就更好了。





伊万诺夫说：“我们非常肯定，我们的官员和阿尔巴尼斯总理将从中国寻求一些保证，即部长级对话将恢复，并将更加定期化。而且有迹象表明，中国可能会同意这样做。”





“希望这将成为新常态。”



