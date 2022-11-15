习近平：“找到中美关系发展正确方向至关重要”

对于很多观察家来说，美中元首的场外会晤可能与G20峰会本身一样重要。





在抵达巴厘岛时，美国总统拜登和中国国家主席习近平在人权、与朝鲜和俄罗斯的关系、台湾问题等方面存在激烈分歧。





在三个小时的面对面会谈之前，双方都面带微笑，互相握手。拜登称，这次会谈是公开和坦诚的。





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讨论的结果是，双方在气候问题上取得了重大突破。双方同意，恢复曾于今年早些时候急剧冻结的外交会谈。





双方领导人都表示，两国之间的共同点比分歧要多。





拜登说，双方同意共同维护国际秩序，同时接受两国之间的经济竞争。



我们将进行激烈的竞争，但我不是在寻求冲突。而且我想确保每个国家都遵守国际规则。我们讨论过这个问题。我们的一个中国政策没有改变。我们反对任何一方单方面改变现状，我们致力于维护台湾海峡的和平与稳定。





拜登说，他发现他的中国同行是直截了当的，并且愿意做出让步。





两人之间达成一致的另一个领域是关于核武器的使用问题。





“我们讨论了俄罗斯对乌克兰的侵略，重申了我们对威胁或使用核武器是完全不可接受的这一共同信念。我要求国务卿（布林肯）前往中国，以跟进我们的讨论，并继续保持我们两国之间的沟通渠道。”





习近平承认最近数月两国之间关系紧张，并表示为中美关系制定正确的路线至关重要。





“世界站在十字路口。何去何从，我们关心，世界各国都关心。国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。我们今天的会晤举世瞩目。我们应该同各国一道，为世界和平增强希望，为全球稳定增加信心，为共同发展增添动力。”





维护全球稳定是在印度尼西亚举行的G20峰会的重要议程。会议开始时的口号是“共同恢复，恢复更强（recover together, recover stronger）“。





印尼总统佐科威（Joko Widodo）在接受中国国家电视台采访时说，正在巴厘岛举行的20国集团第17次会议是在国际社会的一个紧迫时刻召开的。





“印度尼西亚希望邀请20国集团所有成员进行对话，共同寻求问题的和平解决。我想强调的是，应该立即结束冲突，必须尽快结束粮食、能源和金融危机。如果对话能带来合作，所有的这些都是可能的。我们希望迅速恢复，然后全球经济迅速崛起。我想重申，战争对任何人民或国家都没有好处，因为战争只会带来破坏和痛苦。“





由于战争，世界各地都感受到了生活成本上升和粮食短缺。包括英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）在内的各国领导人都承诺在峰会上商讨这一问题。





德国总理奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz）刚刚在北京会见了中国国家主席习近平。他说，他对即将举行的G20峰会持乐观态度，但最后的G20声明将是一件艰巨的任务。





“我们正在非常努力地工作，以确保我们不仅就共同影响世界的问题——如气候变化、健康危机、世界各地的粮食短缺和俄罗斯侵略乌克兰的战争结果作出明确、重要的声明。这将是一个艰难的旅程，我认为，这将占用我们在巴厘岛的大量时间和精力。”





虽然普京（Vladimir Putin）没有参加巴厘岛峰会，但他的外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）将出席会议。





拉夫罗夫被迫澄清对其健康状况的猜测。此前，印尼当局称，他被送往登巴萨 （Denpasar）的一家医院进行健康检查。





在未来几天，俄罗斯在全球粮食危机中的作用必然将会受到关注。联合国秘书长呼吁乌克兰和俄罗斯维持一项协议，以保证通过黑海的粮食出口。





在峰会前开始前，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）发言称，对黑海粮食协议将继续保持乐观。





“在消除（俄罗斯）粮食和化肥出口的障碍方面取得了很大进展。我希望我们的努力将继续取得成功，我们将能消除最后的障碍。”



