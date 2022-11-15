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习近平：“找到中美关系发展正确方向至关重要”

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INDONESIA CHINA US G20 BALI SUMMIT

epa10305493 Chinese President Xi Jinping (L) greets his US counterpart Joe Biden before their meeting, one day ahead of the G20 Summit in Bali, Indonesia, 14 November 2022. The 17th Group of Twenty (G20) Heads of State and Government Summit will be held in Bali from 15 to 16 November 2022. EPA/XINHUA /LI XUEREN CHINA OUT / MANDATORY CREDIT EDITORIAL USE ONLY Credit: XINHUA /LI XUEREN/EPA

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Published 15 November 2022 at 7:49pm
By Tys Occhiuzzi
Source: SBS

在巴厘岛举行的20国集团峰会期间，美国总统拜登和中国国家主席习近平进行了面对面会晤。 这次三个小时的会谈旨在缓解两个经济超级大国之间的紧张关系，而这种关系可能演变成一场新冷战。（点击上方收听音频）

Published 15 November 2022 at 7:49pm
By Tys Occhiuzzi
Source: SBS
对于很多观察家来说，美中元首的场外会晤可能与G20峰会本身一样重要。

在抵达巴厘岛时，美国总统拜登和中国国家主席习近平在人权、与朝鲜和俄罗斯的关系、台湾问题等方面存在激烈分歧。

在三个小时的面对面会谈之前，双方都面带微笑，互相握手。拜登称，这次会谈是公开和坦诚的。

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讨论的结果是，双方在气候问题上取得了重大突破。双方同意，恢复曾于今年早些时候急剧冻结的外交会谈。

双方领导人都表示，两国之间的共同点比分歧要多。

拜登说，双方同意共同维护国际秩序，同时接受两国之间的经济竞争。
我们将进行激烈的竞争，但我不是在寻求冲突。而且我想确保每个国家都遵守国际规则。我们讨论过这个问题。我们的一个中国政策没有改变。我们反对任何一方单方面改变现状，我们致力于维护台湾海峡的和平与稳定。

拜登说，他发现他的中国同行是直截了当的，并且愿意做出让步。

两人之间达成一致的另一个领域是关于核武器的使用问题。

“我们讨论了俄罗斯对乌克兰的侵略，重申了我们对威胁或使用核武器是完全不可接受的这一共同信念。我要求国务卿（布林肯）前往中国，以跟进我们的讨论，并继续保持我们两国之间的沟通渠道。”

习近平承认最近数月两国之间关系紧张，并表示为中美关系制定正确的路线至关重要。

“世界站在十字路口。何去何从，我们关心，世界各国都关心。国际社会普遍期待中美处理好彼此关系。我们今天的会晤举世瞩目。我们应该同各国一道，为世界和平增强希望，为全球稳定增加信心，为共同发展增添动力。”

维护全球稳定是在印度尼西亚举行的G20峰会的重要议程。会议开始时的口号是“共同恢复，恢复更强（recover together, recover stronger）“。

印尼总统佐科威（Joko Widodo）在接受中国国家电视台采访时说，正在巴厘岛举行的20国集团第17次会议是在国际社会的一个紧迫时刻召开的。

“印度尼西亚希望邀请20国集团所有成员进行对话，共同寻求问题的和平解决。我想强调的是，应该立即结束冲突，必须尽快结束粮食、能源和金融危机。如果对话能带来合作，所有的这些都是可能的。我们希望迅速恢复，然后全球经济迅速崛起。我想重申，战争对任何人民或国家都没有好处，因为战争只会带来破坏和痛苦。“

由于战争，世界各地都感受到了生活成本上升和粮食短缺。包括英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）在内的各国领导人都承诺在峰会上商讨这一问题。

德国总理奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz）刚刚在北京会见了中国国家主席习近平。他说，他对即将举行的G20峰会持乐观态度，但最后的G20声明将是一件艰巨的任务。

“我们正在非常努力地工作，以确保我们不仅就共同影响世界的问题——如气候变化、健康危机、世界各地的粮食短缺和俄罗斯侵略乌克兰的战争结果作出明确、重要的声明。这将是一个艰难的旅程，我认为，这将占用我们在巴厘岛的大量时间和精力。”

虽然普京（Vladimir Putin）没有参加巴厘岛峰会，但他的外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）将出席会议。

拉夫罗夫被迫澄清对其健康状况的猜测。此前，印尼当局称，他被送往登巴萨 （Denpasar）的一家医院进行健康检查。

在未来几天，俄罗斯在全球粮食危机中的作用必然将会受到关注。联合国秘书长呼吁乌克兰和俄罗斯维持一项协议，以保证通过黑海的粮食出口。

在峰会前开始前，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）发言称，对黑海粮食协议将继续保持乐观。

“在消除（俄罗斯）粮食和化肥出口的障碍方面取得了很大进展。我希望我们的努力将继续取得成功，我们将能消除最后的障碍。”

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