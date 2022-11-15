SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年11月15日）Play06:34SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.04MB)Published 15 November 2022 at 5:25pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲Medibank客户的亲人害怕医保信息被曝光；澳洲疫苗咨询机构暂不建议推出第五剂疫苗；澳洲网络专家呼吁为消费者建立更安全系统；新一代新冠二价疫苗在澳洲获批使用。（请点击播放键收听详细内容）Published 15 November 2022 at 5:25pmPresented by Xinyu LiSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE我们什么时候能在澳大利亚接种第五针新冠疫苗？澳大利亚新冠病例数激增47% 新的二价疫苗加强针获批使用来点小酒？卡塔尔世界杯开赛在即 酒水摊位却被隐藏“我爸爸在精神病院” Medibank客户的亲人害怕其医保信息被曝光墨尔本小伙弃医创业 偏离“亚洲父母的梦想”仍乐在其中Advertisement分享Latest podcast episodesNASA 即将发射阿尔忒弥斯1号 (Artemis 1 )【疫苗快报】辉瑞二价加强针获批 当局目前不建议民众接种第五剂疫苗【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化前乌克兰医生来到澳洲后在社区中很“抢手”：华人社工谈难民安置服务心得