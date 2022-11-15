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SBS晚新闻（2022年11月15日）

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Published 15 November 2022 at 5:25pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳洲Medibank客户的亲人害怕医保信息被曝光；澳洲疫苗咨询机构暂不建议推出第五剂疫苗；澳洲网络专家呼吁为消费者建立更安全系统；新一代新冠二价疫苗在澳洲获批使用。（请点击播放键收听详细内容）

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