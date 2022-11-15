来点小酒？卡塔尔世界杯开赛在即 酒水摊位却被隐藏

要点： 百威啤酒摊已被移至世界杯赛场外不太显眼的位置；

据报道，该变动是应卡塔尔王室的要求做出的；

卡塔尔不得不放宽一些酒类法律，允许球迷在某些区域饮酒。

在2022卡塔尔世界杯开赛前几天，八个体育场馆内的百威品牌啤酒摊位已被移至不太显眼的位置。





《纽约时报》报道称，这一最后时刻的变动据说是应卡塔尔王室的要求做出的。体育场外高度可见的酒精似乎引发了关注，它可能会使市民感到不安，并造成潜在的安全问题。





总部位于比利时的百威啤酒公司（AB InBev）发布的一份声明似乎证实了这一举措。该公司显然是在周六才获悉这一变化，即在世界杯首场比赛将于11月20日（周日）开球的仅八天前。





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“AB InBev于11月12日获悉，并正在与国际足联合作，按照指示将特许经营网点迁往指定地点，”周一提供给美联社（AP）的一份声明称。



“我们正在与国际足联合作，为球迷带来最好的体验。”





SBS已联系世界杯组委会寻求置评。





在卡塔尔举办赛事的复杂性之一集中在饮酒——这已经成为许多球迷观赛体验不可或缺的一部分。





卡塔尔不得不放宽一些关于在公共场所饮酒的严格规定，以迎合球迷的需求，并满足百威啤酒公司据报道与该赛事达成的7500万美元的赞助协议。





卡塔尔主办这项赛事从一开始就充满争议，国际足联的一些官员被指控在收受贿赂后授予该国世界杯主办权。此外，据报道，数以千计移民工人的死亡和LGBTIQ+权利也引发了人们的关注。



卡塔尔的酒类规定是什么？

卡塔尔是一个伊斯兰国家，虽然不禁止饮酒，但在公共场所饮酒或醉酒属于违法行为。





只有21岁以上人士可以在有执照的酒店餐厅和酒吧享用酒精饮品。居住在卡塔尔的外籍人士也可以通过许可证制度购买酒类。



为世界杯球迷放宽规则

球迷只能在体育场内购买非酒精饮料，但可以在开球前三小时和终场哨响后一小时内，在体育场周围购买酒精饮料。比赛期间将不提供酒精饮料。





下午6点30分后，其它一些地点也可以买到酒类，包括FIFA球迷节（FIFA Fan Festival）。





人们被禁止在指定区域外饮酒，球迷也被警告不要从本国携带酒精入境，一旦抵达卡塔尔，酒精可能会被没收。





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