我们什么时候能在澳大利亚接种第五针新冠疫苗？

要点： 澳大利亚人在圣诞节前将无法获得第五针新冠疫苗接种；

ATAGI已经决定“此时此刻”不推荐接种第五针；

新的加强针建议可能会在2023年初冬季到来之前提出。

联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，根据专家建议，大多数澳大利亚人在今年圣诞前无法接种第五剂新冠疫苗。





巴特勒部长说，澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）考虑了国际证据、本地疫苗接种数据以及新冠病例数，并决定“此时此刻”不推荐接种第五针。





他说，关于进一步加强针接种的新建议可能会在明年冬季到来之前提供。





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“他们（ATAGI）表示，预计将在2023年初提出新的加强剂建议，为南半球的冬季做准备，”他在星期二告诉记者。





在做出这一决定时，ATAGI还考虑了近期新加坡新冠疫情的数据。首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）教授说，新加坡本轮疫情“短暂而急剧”，四到六周内病例数便到达顶峰并随后下降。





凯利教授说，澳大利亚的新冠病例数在过去几周里一直在上升，但是“如果疫情最终与新加坡相似（我也相信会如此），那么它应该很快达到峰值并迅速下降”。



Health Minister Mark Butler says Australians won't be able to get a fifth COVID-19 vaccine yet. Source: AAP / LUKAS COCH 巴特勒部长发布上述评论之际，正值澳大利亚暴发第四轮新冠疫情，许多澳大利亚人联系SBS新闻，对无法获得新一剂疫苗接种表示担忧——尤其是在针对Omicron变种的新型二价疫苗推出后。





Modena（Moderna）公司新推出的、针对Omicron的二价疫苗已于10月在澳大利亚上市。巴特勒部长本周宣布，辉瑞（Pfizer）公司的二价新疫苗也将于12月12日推出。



谁可以接种第五剂COVID疫苗？

目前加强针接种已处于最新（up-to-date）状态的澳大利亚人不能再接种额外的疫苗来提高免疫力。





目前唯一被推荐接种第五针的群体是16岁或以上的严重免疫力低下者。他们可以在第四针接种后的三个月内进行第五针疫苗的接种。





这与新加坡的情况有所不同，新加坡卫生部建议所有18岁以上人士接种二价疫苗，作为额外的第五针疫苗加强剂量，因为它扩大了对变种毒株和未来潜在变种的保护。





而在美国，民众可以接种一种更先进的疫苗，它针对BA.4和BA.5亚变种。



为什么人们不能自愿接种第五剂？

墨尔本大学临床流行病学家南希·巴克斯特（Nancy Baxter）教授此前告诉SBS新闻，美国没有像澳大利亚那样经历过严重的BA.5感染疫情，因此随着冬季的临近，该国有关部门预料可能会出现一次更严重的疫情暴发。





另一个对澳大利亚有利的因素是，我国拥有大量的疫苗接种人口，尽管加强针的接种率不如头两剂。这可能意味着澳大利亚的下一轮COVID-19疫情不会从前那样严重。



Australians have largely embraced COVID-19 vaccines. Source: AAP 她说，如果人们在一轮较小的疫情中接种了疫苗，这将使当局更难在大规模疫情暴发时将疫苗作为一种有效工具以减少病例激增，因为许多人已经接种了疫苗。





巴克斯特教授说，从医疗系统的角度来看，除非有明确和明显的需求，否则每四个月为人们接种疫苗并不是一个可持续的策略。





病毒免疫学家、纽卡斯尔大学副教授内森·巴特利特（Nathan Bartlett）在10月份告诉SBS新闻，政府可能会把重点放在那些还没有完整接种加强剂量的人群。





“也许谈论第三剂加强针只会使信息复杂化……所以我认为保持信息相对简单、直接更好，”他说。



为何不能接种第五剂疫苗也无需恐慌？

巴克斯特教授说，尽管疫苗在接种后相当长的时间内仍能提供良好的保护，但在接种后四个月左右，加强针对住院和死亡的保护作用会开始出现小幅减弱。





对于在12月、1月或2月接种了第三剂疫苗（第一剂加强针）的人来说，现在距离他们获得加强免疫的时间大约是11个月。





她说：“他们对感染COVID的免疫保护早就减弱了，但他们对住院和死亡的保护仍然存在，但有些许减弱。”



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巴克斯特教授说，目前还不清楚新的二价疫苗，如莫德纳针对Omicron变种的疫苗，是否比老疫苗有效得多。





“这些研究有些不一致，一些显示免疫反应有所增加，一些则显示，在现实生活中并非如此，”她说。





“目前还不能100%清楚它是否会引发重大变革。接种二价疫苗和仅接种任何市面上已推出的加强针并没有非常大的区别。”





巴克斯特教授敦促人们与医生讨论是否有资格获得新冠抗病毒药物；以及如果确实感染了新冠，如何获得这些药物。





凯利教授说，如今我国有大量的抗病毒药物供应，这些药物可以将70岁以上人群的死亡率减半。





他说：“尽可能快地获得这些药物至关重要。最好在确诊后一天之内服药，但最多五天。它也会对重症、住院和死亡几率产生影响。”





当局还建议澳大利亚人考虑佩戴口罩；而对于那些没有及时接种疫苗的人来说，即使他们已经感染了新冠，也应该立即预约接种。





凯利教授说：“人们现在应该立即行动，获取有资格获取的一切（疫苗、药物）。单独感染产生的免疫力无法保护你很久，也无法保护你免受重症侵害。但与加强针接种相结合就可以了。”





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