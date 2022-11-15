澳大利亚新冠病例数激增47% 新的二价疫苗加强针获批使用

要点 辉瑞公司的新冠二价疫苗已获批准在澳大利亚使用；

澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）指出，额外的加强针不太可能减少第四波疫情的病例；

从12月12日起，澳大利亚18岁及以上的人可以接种这种新冠二价疫苗。

澳大利亚人至少要到明年才能接种第三剂新冠疫苗加强针。





澳大利亚免疫技术咨询小组说，尽管新冠病例数量大幅上升，但它不建议推出第五剂疫苗或第三剂加强针。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，澳大利亚免疫技术咨询小组指出，额外的加强针不太可能减少第四波疫情的病例。





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与此同时，一种新的新冠疫苗已经在澳大利亚获批使用。





随着澳大利亚应对第四波新冠疫情，澳大利亚免疫技术咨询小组批准了辉瑞公司的新冠二价疫苗作为加强针。





该二价疫苗据称可提供针对抗原始病毒和Omicron变种的保护，将从12月12日起向澳大利亚18岁及以上人群提供，这是在澳大利亚获批使用的第二种二价疫苗。





澳大利亚免疫技术咨询小组表示，这种疫苗能够适度改善对两种病毒变种的免疫反应。





巴特勒表示：“这是对所有澳大利亚人的一个提醒，要确保自己的疫苗接种状态是最新的。”





他提到新疫苗的推出不是由病例激增引发的。



过去一周，澳大利亚的新冠病例数量增加了47%。





首席医疗官保罗·凯利（Paul Kelly）表示，在新一波疫情之后，接种加强针的人数出现了小幅上升。





他认为“我们正接近这波疫情的中期”。





“如果最终像（新加坡最近的新冠疫情）一样，那么它应该很快就会见顶，然后（病例数）迅速下降。”





16岁及以上的人可接种疫苗加强针；30岁及以上的人士在第一次接种加强针之后的三个月内可接种第二剂加强针；免疫功能低下、接受老年或残疾护理的16岁以上人士可接种第二剂加强针。



READ MORE 我们什么时候能在澳大利亚接种第五针新冠疫苗？

澳大利亚免疫技术咨询小组还批准了针对6个月至5岁高危儿童的辉瑞儿童疫苗。这项服务将从明年1月中旬开始推出。





儿童疫苗仅限于免疫功能严重受损或有感染新冠风险的儿童。





凯利教授表示，他不确定当前这波病例将在何时达到峰值，但与之前的病例相比，最近海外病例的激增是短暂而急剧的。





他说：“我不会猜测这一切何时会结束。”





“我们现在的处境与去年此时大不相同。”





“与去年夏天不同的是，如今我们应对疫情的所有工具都供应充足。”





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